6 tajemství královny Alžběty: Díky nim se dožila vysokého věku i vypadá skvěle

Nejdéle vládnoucí monarcha na světě

Královna Alžběta II. je nejstarší hlavou státu na světě. Už nyní překonala průměrnou délku života žen ve Velké Británii o deset let. I přes svůj pokročilý věk je však stále schopna naplno vykonávat všechny své panovnické povinnosti. Když v posledních týdnech promlouvala k Britům, snažila se národu dodat jistotu a sebevědomí, přesto jim sdělila, že situace je vážná a je třeba chovat se zodpovědně. Její výkon odborníci pochvalují.



I když její společenské postavení jí bezpochyby umožňuje péči těch nejlepších lékařů a dalších odborníků, je také známá svým překvapivě střídmým přístupem k životu. Za šest let oslaví sté narozeniny. Jak je možné, že ve svém vysokém věku tak dobře vypadá, důstojně vystupuje, naplno se věnuje panovnickým povinnostem, bystře přemýšlí? A ještě se přitom všem tváří, že je to jednoduché a přirozené. Podívejte se s námi na šest příčin jejího úspěchu.