6 tipů krásných žen s dokonalou pletí: Tohle dělejte, ať máte skvělou pokožku!

Hygiena je samozřejmě důležitá. Používáte-li na nanášení make-upu, pudru a tvářenek či rozjasňovačů štětce, je klíčové, abyste je pravidelně čistila a zbavila je tak nečistot a bakterií, které by mohly zhoršit stav vaší pleti. Na čištění štětců používejte jemný šampon, kterým v dlani pod tekoucí vodou štětec důkladně promnete, dokud voda nebude průzračná. Snažte se vyhnout kontaktu s kovovou částí štětce, mohlo by dojít k povolení lepidla a štětiny vy mohly vypadávat. Po vyčištění vytlačte vodu ručníkem a štětce položte na okraj podložky tak, aby štětiny byly ve vzduchu, tak totiž nejlépe proschnou.

Ano, i ve spánku můžete udělat něco pro dokonalou pleť. Nejen, že se vám pokožka odvděčí, dopřejete-li jí pravidelný a kvalitní spánek, důležité ale je také to, jaké používáte povlečení. Zainvestujte do hedvábných povlaků na polštáře, které jsou klouzavé a zabraňují vzniku vrásek a pomačkání. Ze stejného důvodu se také snažte spát na zádech, aby se pokožka neotlačila.

O tom, že slunce a sluneční záření nejsou pro pleť ideální, protože urychlují vznik vrásek, jste už určitě slyšela. Pravdou navíc je, že pokožce neprospívá ani teplo vycházející například z ohně, topení nebo krbu. Může totiž způsobit zánět a poškození kolagenu. Až si tedy příště budete nad ohněm opékat buřtíky, vzpomeňte si na to, opékání nechte na partnerovi a od přímého ohně raději pár kroků poodejděte.

Zvlhčujte a hydratujte

Opakování je matkou moudrosti i v tomto případě. Jestli něco pleť opravdu ocení, tak je to neustálá hydratace. Dbejte na to, aby váš denní i noční krém měl hydratační složku, pijte denně dostatek vody, případně bylinkového čaje a v horkých letních dnech používejte zvlhčovací spreje a minerální vody ve spreji, které se dají nanést i na make-up, aniž by ho poškodily.