6 trendů pro rok 2021: Jaké kousky byste měla doplnit do šatníku?

Co bude in v roce 2021?

Oversized oblečení je trendy už několik sezón a ani v následujícím roce to nebude jinak. Oblíbené budou zejména oversized kalhotové kostýmy, takže pokud ještě žádný nevlastníte, je na čase to změnit. V ostatních případech se ale držte pravidla, že stačí mít na sobě pouze jednu oversized věc, abyste se v outfitu neutopila. Takže pokud použijete oversized kousek v horní části, v dolní se mu vyhněte a naopak.

Trend roku 2021 v oblasti džínoviny bude lehce obnošený. Světoví návrháři se tím snaží přivést lidi na myšlenku recyklace, proto se zkuste po vintage denimových kouscích podívat po second handech. Pamatujte ale, že i v tomto případě platí, že méně je více, a proto volte vždy jen jednu vintage část outfitu.

Nechce-li se vám do pomíjivých trendů investovat velké částky, zaměřte se na doplňky. Velkým hitem budou v příštím roce řetězy a řetízky všeho druhu. Masivní, tenké, s výrazným přívěskem nebo třeba decentně navrstvené. Nemusíte je nosit jen na krku či na ruce, ale klidně také ve formě popruhu na kabelce.

Tenké diplomatky

Trend mikrokabelek, kdy jste musela přemýšlet nad každou maličkostí, kterou si s sebou vezmete, se lehce transformoval. A to do tenkých diplomatek, kam se vám vejde maximálně složka s papíry, notebook a mobil. Co víc ale v dnešní době potřebujete?