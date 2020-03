6 triků, jak vylepšit svou kávu o vitaminy a antioxidanty a posílit imunitu

Skořice se používá jako koření i léčivo po tisíce let, patří mezi silné antioxidanty a obsahuje 41 zdraví přínosných sloučenin. Podle studie, kterou vědci provedli na myších, pomáhá ochránit srdce a mozek, další vědecká studie na lidských buňkách zase naznačuje, že dokáže snížit riziko vzniku rakoviny. Dokáže též posilnit imunitní systém. Připravit chutný šálek kávy je jednoduché – vmíchejte půl lžičky skořice do již hotové kávy nebo vařte kávu s jednou lžičkou koření . Při výběru skořice hledejte tu s označením cejlonská , která je též známá jako pravá skořice. Ačkoliv je složitější ji v obchodě objevit a také bývá o něco dražší, je mnohem kvalitnější než běžněji prodávaná skořice cassia. Ta obsahuje vyšší množství rostlinné sloučeniny kumarinu, jehož konzumace ve vysokých dávkách je považována za nebezpečnou.

Zázvor v kávě pomůže od bolesti svalů

Pokud konzumujete zázvor pouze ve formě sušenek, ochuzujete se o mnoho jeho zdravotních benefitů. Ze zázvoru si můžete udělat třeba čaj, ale také chuťově zajímavou kávu. Stačí trochu sušeného zázvoru nasypat do ranního šálku kávy. Káva bude pikantní, nezvyklá, ale výborná. Zázvor je už po staletí užíván jako prostředek proti nevolnostem, obsahuje hodně antioxidantů a protizánětlivých látek. Dokáže také zmírňovat bolest svalů a snížit hladinu špatného cholesterolu.



Sušený zázvor přimíchejte přímo do kávy, až jednu lžičku na jeden šálek. Nebo si dopřejte chutné zázvorové latté. Do jednoho šálku espressa vmíchejte jednu lžičku perníkového koření s obsahem zázvoru, zdobte napěněným mlékem a lžičkou strouhaného perníku na ozdobu. Chcete mít čerstvý zázvor vždy po ruce, jemně jej nastrouhejte na struhadle a zmrazte v jednotlivých porcích, které můžete přidat přímo do kávy.