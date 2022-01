6 věcí, kterými škodíme partnerskému vztahu: Víte, které to jsou?

Komunikace je základ

Každý vztah je tak trochu alchymie. Vy něco očekáváte i váš partner něco očekává. Vy to naznačíte, on to nechápe, anebo chápe špatně. Pokud vám tedy ve vztahu cokoliv chybí či vadí, mluvte o tom! Partner vám do hlavy nevidí. Netuší, s jakými očekáváními jste do vztahu šla. Komunikovat je naprosto nezbytné. Ale pozor, neustále něco řešit je otravné. Partner není kamarádka. Muž zpravidla potřebuje jasné sdělení: to a to mi chybí, to a to nedělej, nebo naopak dělej. S kamarádkou je to pak samozřejmě báječné probírat vše do posledního detailu.

