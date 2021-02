6 věcí, na kterých stojí kvalitní vztah: Dodržujte je vždy a za každou cenu

Musíte mít svobodu

Vy nejste majetkem partnera a on není majetkem vaším. V důležitých věcech je hezké a potřebné sdílet, radit se a třeba se i přít, myslete ale na to, že se to nerovná absolutní kontrole každé minuty života toho druhého. To je jen cesta do pekel. Kdo se moc ptá, moc se dozví.

