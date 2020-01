6 znamení, která mají tvrdou skořápku, ale uvnitř jsou citlivky. Patříte mezi ně?

Někteří lidé působí jako tvrďáci, kteří se nezaleknou ničeho a nikoho, jsou negativní, sarkastičtí nebo cyničtí. Mnozí z nich jsou ale ve skutečnosti citliví a zranitelní a tvrdá šlupka je jen ochrana, která je má chránit před nástrahami světa. Která znamení zvěrokruhu jsou právě taková?

Kozoroh (22.12.- 19.1.) Kozorozi jsou tvrdí dříči a velmi často mají tvrdou skořápku navenek, to proto, že už byli mnohokrát zranění. Můžou být drsní, nepřátelští, mohou štípat slovy a chovat se, jako by měli příliš práce na to, aby měli čas se vám otevřít. Pointa? Kozorozi jsou ve své podstatě velmi plaší a citliví. Cítí se nepříjemně na společenských akcích, zvláště když tam neznají téměř nikoho. Raději stojí u zdi a tiše popíjejí sklenku vína. Otevřenosti se bojí, protože je v minulosti často spálila, a to nechtějí opakovat.

Vodnář (20.1. – 18.2.) Vodnáři se často chovají nepřístupně a nedostupně. Pokud budou mít ale pocit, že jim nehrozí zranění a jsou v bezpečí, budou to příjemní parťáci. Chtějí se totiž radovat z lidí kolem sebe, ale bojí se chaotických emocí a reakcí. Tvrdostí si chtějí zajistit klid a vyhnout se tomu, aby museli pomáhat lidem kolem sebe. Mohou být taky sarkastičtí, ale ve skutečnosti jen potřebují dostatek osobního prostoru.

Panna (23.8.- 22.9.) Panny bývají na první pohled velmi nečitelné a mohou působit tvrdě. To proto, aby ostatní neviděli, jak zranitelné vlastně jsou. Schovávají se také za široké znalosti a analytické myšlení, díky kterým působí namachrovaně. Bývají často velmi kritické a drsné, ale je to jen způsob, jak si udržet lidi od těla. Pravdou je, že Panny hodně přemýšlejí o tom, co si o nich druzí myslí. Když jsou tvrdé, je menší pravděpodobnost, že je někdo zraní.

Beran (21.3. – 19.4.) Berani sice rádi předstírají, že jsou v pohodě, ale když jim někdo zlomí srdce nebo je zradí, samozřejmě v pohodě vůbec nebudou – ale ani pak nechtějí, aby to druzí věděli. Obranou je tvrdá tvář, ale je to jen fasáda. Oni chtějí lásku a loajalitu jako všichni ostatní, ale bojí se, že je nedostanou. Proto se někdy tváří, že je jim všechno jedno, a nasazují tvář pokerového hráče. Ve skutečnosti jsou to ale citlivé duše. Problém je v tom, že Beran je impulzivní a může toužit po konfrontaci, takže taky říká věci, které tak ve skutečnosti nemyslí, ale důsledky mohou být katastrofální.

Štír (23.10. – 21.11.) Tvrdá tvář Štírů je tvořena tajemstvím. Štíři mnohem snadněji než druzí lidé podléhají emočnímu zranění, což jim samozřejmě vadí. Jsou obecně věrní a očekávají totéž od druhých. Ne vždy to tak ale funguje. Jejich ochranná skořápka jim pomáhá, aby vypadali, že mají kontrolu nad svými emocemi, a brání jim, aby se rozbili na tisíc střepů. Smutné je, že Štíři těžko důvěřují lidem a nevěří, že by jim druzí mohli chtít pomoci. Proto jsou stále „na stráži" a tvrďácká tvář je jejich neviditelným brněním.