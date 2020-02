6 znamení zvěrokruhu, která dokáží číst energii a auru druhých. Patříte mezi ně?

Berani jsou chytří a velmi zdatní psychologové duše. Téměř každý Beran by si mohl otevřít ambulanci a léčit energií druhé lidi. Ve skutečnosti jsou totiž velmi chápaví a vnímaví k potřebám lidí kolem sebe a snadno vyčtou, co druzí potřebují a jak jsou právě naladěni. Když chtějí pomoct, zjistí, co je špatně, a pak o tom s vámi budou podrobně mluvit, aby zmírnili vaše obavy. Zároveň tak harmonizují vaši energii a bude vám lépe.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Král zvířat, který se rád vyhřívá na výsluní, že by měl schopnost vidět za „fasádu“? Ano, dává to smysl, ohnivá znamení jsou vnímavá a schopná vidět to, co skrýváte, protože oheň symbolizuje světlo, které svítí na všechno a odhaluje vše, co by mělo být odhaleno. Lvi se často ocitají jako vůdci v čele davu jednoduše proto, protože vyzařují vůdcovskou energii – a tento magnetismus jim pomáhá šířit světlo kolem sebe. Vědí, kdo a kdy potřebuje klid, lásku, uzdravení, a poskytnou vám to takovým způsobem, že to od nich přijmete, aniž byste se cítili ponížení.