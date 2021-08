6 znamení zvěrokruhu, která kolem sebe ráda šíří chaos

Poznáte je na první pohled. A jestli ne, tak na druhý určitě. Lidi, pro které je chaos nezbytnou součástí života. Nedokážou bez něj existovat. Nevadí jim nedorozumění, rozrušení ani situace plné zmatku, kterým se jiní vyhýbají. Oni takový život milují a považují ho za vzrušující. Kdo k nim patří?

Štír (24. října – 22. listopadu) Štír zcela určitě patří k nejchaotičtějším znamením, protože jeho zrozenci rádi vyvolávají problémy a zmatky. A nejenže chaos milují, oni si dokonce zakládají na tom, aby to o nich všihni věděli. Štíři jsou velmi chytří a milující, ale jsou taky největšími manipulátory. Manipulují lží, sváděním a přísliby bohatství. A kdy vytvářejí největší zmatky? V lásce. Když vás opustí a vy zažíváte zmatek, protože netušíte, proč odešli. To je jejich vizitka, zvykněte si na to.

Lev (23. července – 22. srpna) Impulzivní Lev se vrhá do všeho a dělá si, co chce a kdy chce bez ohledu na následky. Akce, byť je plná chaosu a zmatků, je pro Lva typická. Lev je tak trochu egomaniak, který chce vždy jít svou vlastní cestou. Možná je to prima ve světě fantasy filmů, ale ve skutečném světě? Člověk nemůže vždy dostat to, co chce. To ale Lva moc nezajímá a vždy kráčí svou cestou, dokud nedosáhne toho, po čem touží. To samozřejmě často u ostatních vyvolává zmatky a chaotické situace, zraněné emoce a nejistotu. Není třeba ale říkat, že vyvolávání zmatků je jednou z oblíbených zábav Lvů. Je to totiž velmi vzrušující.

Blíženci (22. května – 21. června) Blíženci dělají často spoustu věcí jen proto, aby zjistili, co se stane. Nezajímá je, jak to všechno dopadne, pouze to, kolik problémů a šílenství můžou v tuto chvíli způsobit. Díky chaosu se Blíženci cítí být naživu. Není to špatný záměr, nemají kolikrát ani tušení, co dělají, žijí prostě v daném okamžiku a udělají cokoli, aby kolem nich nebyla nuda. Skutečností ovšem je, že jejich činy jsou téměř vždy chaotické a nepředvídatelné. Blíženci neumí zacházet s realitou a hledat problémy tam, kde nejsou, je jejich koníček.

Panna (23. srpna – 22. září) Panny nesnáší chaos, ale to jim nebrání v tom, aby ho paradoxně samy každý den vytvářely. Způsobují ho obvykle jiným. Ony totiž věří, že mají vždy pravdu, bez ohledu na to, co se děje. Jsou také zvyklé urazit každého, kdo s nimi nesouhlasí, a aby dokázaly, že ony jsou v právu, vyfabulují si celý složitý příběh, jen aby vás dostaly na svou stranu. Jakmile lži odhalíte, nastává chaos. Pannám nemůžete nikdy tak docela věřit. Jejich touha mít vždy pravdu převažuje nad touhou po pravdivosti. Jejich životní scénář = čistý chaos.

Býk (21. dubna – 21. května) Chaos pro Býky neznamená nic. Jen další slovo v jejich nabitém životě. Býci milují zábavu, party, šílenství spojené s hudbou, rychlými auty či nelegálními aktivitami. Není divu, že tak moc milují chaos, protože ten vlastně znamená absenci kontroly a divoké nepředvídatelné výsledky. To jsou věci, které Býk potřebuje. Býci nemohou ani nechtějí, kontrolovat to, co přijde, a v tomto světě ovládaném pravidly je to pro ně jako závan čerstvého vzduchu. Býci chaos vyhledávají a jsou připraveni, že budou oheň na střeše hasit klidně benzínem.