6 znamení zvěrokruhu, která si hlídají své soukromí. Kdo jsou největší tajnůstkáři?

Jsou lidé, kteří si cení soukromí víc než ostatní a nechtějí své pocity sdílet se světem. To je v pořádku, ale pokud je tajností příliš, mohou ostatní získat pocit, že se zavíráte do sebe a nechcete si nikoho pustit k tělu. Kdo patří k nejuzavřenějším znamením zvěrokruhu?

Štír (24. října – 22. listopadu) Štír je znamení tajuplné a záhadné, svá tajemství si nechává pro sebe a nechce toho moc před ostatními odhalit. Štíři se naučili sami sebe hlídat, protože byli v minulosti mnohokrát zraněni. Do tohoto znamení se narodili klidní lidé, kteří si cení soukromí a kterým záleží na tom, aby jejich potřebu ostatní respektovali. Štíři mají silné emocionální hranice, a když je někdo cizí překročí, těžko to snáší. Také nemají rádi, když lidé vpadnou do jejich prostoru a kladou jim dotěrné otázky. Pokud vám chce Štír něco říct, udělá to. Proto z něj nezkoušejte odpověď vytlačit, neobejde se to bez boje.

Býk (21. dubna – 21. května) Býci jsou lidé, kteří mají rádi svoje soukromí. Pokud mají nějaké problémy, raději je řeší sami, protože mají potíže s důvěrou. Nechtějí se otevírat druhým, pak se cítí zranitelní. Skrývat určité věci a záležitosti je pro ně nutností. Nemají rádi, když druzí lidé nectí právo na soukromí a snaží se za každou cenu vniknout do jejich osobního prostoru. Býk je silný a chytrý, nebojte se, že by se neodvážil požádat o pomoc. Když chce k sobě někoho pustit, udělá to.

Panna (23. srpna – 22. září) Panny jsou zemské znamení, které si cení svého soukromí, protože právě ve chvílích, kdy jsou samy, se cítí nejlépe. V takových okamžicích pracují nebo studují a vyhovuje jim to, protože od nich nikdo nic nepožaduje. Necítí potřebu sdílet všechno s ostatními, zvláště ne svůj osobní život. Získat si důvěru Panny není snadné, teprve když se vám to podaří, pustí vás do svého prostoru.

Ryby (21. února – 20. března) Ryby potřebují soukromí, aby mohly co nejlépe pracovat, uzdravovat se a relaxovat. Nechtějí, aby je někdo soudil nebo hodnotil jejich pocity, takže jsou raději samotné. Mají potřebu úniků a někdy potřebují dokonce odejít uprostřed rozhovoru, protože se začnou cítit nekomfortně. Citlivé Ryby ze sebe dávají hodně ostatním lidem, takže nutně potřebují chvíle, kdy budou samy tiše rozjímat jen se svým nitrem.

Rak (22. června – 22. července) Rak je velmi emotivní vodní znamení, které si je svých emocí dobře vědomo. Přesto se někdy nedokáže ubránit citovým zraněním. Proto Raci potřebují čas na to, aby se o sebe postarali a zajistili si duševní zdraví. Jedině tak mohou čelit drsnému světu kolem. Symbolem Raka je krab, který má sklon schovávat se do své ulity, aby byl v bezpečí. Přesně takoví jsou Raci – cení si svého soukromí, protože to je způsob, jak být v harmonii.