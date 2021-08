7 báječných receptů z cuket: Zkuste polévku, těstoviny nebo cuketové pesto

Pokud jich nemáte plnou zahradu, určitě vám nějakou přinese soused. Cuketám se totiž daří velmi dobře a je jich všude požehnaně. Člověk pak řeší, co z nich vyrobit. Tady jsou chutné recepty.

Cuketa je skvělý letní parťák pro případ, že chcete odlehčit jídelníček. Je příbuzná s okurkami, dýněmi i melounem. Proto není překvapením, že se z devadesáti procent skládá z vody a zbytek tvoří vláknina, vitaminy, minerály a antioxidanty. Nakupujte spíš menší, pevné plody s lesklou a neporušenou slupkou. Čím mladší a menší cukety, tím intenzivnější a svěžejší budou mít chuť. Mladé navíc nemusíte loupat. V lednici vydrží několik týdnů. Na zamrazování se ale pro vysoký obsah vody příliš nehodí.

Tady na videu najdete recept na cuketu plněnou mletým masem:

Cuketové pesto

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

1 středně velkou cuketu

10 lístků čerstvé bazalky

40 g mletých loupaných mandlí

4 lžíce olivového oleje

60 g parmazánu

sůl



POSTUP: Neloupanou cuketu nastrouhejte najemno a nechte ji okapat v sítku. Dejte ji do nádobky tyčového mixéru. Přidejte olivový olej, lístky bazalky, nasekané mandle, parmazán a sůl. Směs důkladně rozmixujte. Hotové pesto můžete pár dní uchovat v lednici. Dejte ho do sklenice a zakapejte olivovým olejem. Cuketové pesto se dá použít na těstoviny nebo k pečenému masu.

Rychlý cuketový koláč

POTŘEBUJETE (na 1 kulatou formu):

1 balení chlazeného listového těsta

300 g ricotty

1 vejce

300 g vyzrálých rajčat

1 středně velkou cuketu

sůl

100 g plátků šunky

olivový olej



POSTUP: Šunku nakrájejte na kostičky a krátce ji opečte na pánvi potřené olejem. Listové těsto přeneste do formy. Přebytečné okraje zahněte nebo seřízněte. Rajčata a cukety nakrájejte na plátky. Ricottu osolte, opepřete a vyklepněte do ní vejce. Důkladně prošlehejte a hotovou směs rozetřete na dno těsta. Navrch naskládejte plátky rajčat, cukety a šunku. Zakapejte olejem a podle chuti můžete ještě navrchu osolit a opepřit. Pak koláč vložte do trouby. Pečte ho 20–25 minut v troubě předehřáté na 190 °C. Ihned podávejte.

Plněné cukety

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

4 kulaté cuketky

300 g kuřecích prsních řízků

5 sušených rajčat

2 stroužky česneku

150 g kuskusu

sůl, pepř

olivový olej

20 cherry rajčátek



POSTUP: Cukety seřízněte a dužninu vydlabejte. Kuskus připravte podle návodu. Maso nakrájejte na kousky, osolte, opepřete a na oleji opečte dozlatova. Vyndejte z pánve a místo masa vložte nasekanou dužninu. Přidejte prolisované stroužky česneku, směs osolte a orestujte. Vmíchejte k ní nakrájená sušená rajčata, vraťte do pánve maso a přidejte kuskus. Směs důkladně promíchejte. Hotovou směsí napěchujte cuketky. Přiklopte je a poskládejte do olejem vymazaného pekáčku. Přidejte cherry rajčátka a vložte do trouby. Pečte 35–40 minut v troubě předehřáté na 170 °C.



Náš tip: Cuketky můžete také upéct s konzervovanými sekanými rajčaty, která jste předtím osolila, opepřila a dochutila bylinkami.





Cuketové placičky s koprovým dipem

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

4 brambory

1 větší cuketu

1 stroužek česneku

1 lžíci ovesných vloček

1 vejce

1 šalotku

špetku mletého římského kmínu

sůl, pepř

olej na smažení

250 ml zakysané smetany

1 lžíci nasekaného kopru

1 lžíci citronové šťávy

1 lžičku cukru



POSTUP: Do velké mísy nastrouhejte nahrubo oloupané brambory. Cuketu nastrouhejte zvlášť, vymáčkněte šťávu a přidejte k bramborám. Do směsi vyklepněte vejce, přidejte vločky, nadrobno nasekanou šalotku, prolisovaný stroužek česneku a nakonec vše osolte, opepřete a dochuťte římským kmínem. Směs důkladně promíchejte a nechte chvíli stát. Pokud je příliš řídká, můžete přidat ještě ovesné vločky. Pak z ní tvarujte placičky, které postupně opečte na oleji dozlatova. Skládejte je na papírový ubrousek, aby se z nich odsál přebytečný tuk. Mezitím připravte dip. Zakysanou smetanu prošlehejte s cukrem a citronovou šťávou, nakonec přidejte nasekaný kopr.

Bylinkový koláč s cuketami

POTŘEBUJETE (na 2 obdélníkové formy):

1 balení chlazeného listového těsta

2 středně velké cukety

400 g krémového kozího sýra

1 vejce

1 lžíci směsi nasekaných bylinek podle chuti

1 lžičku lístků tymiánu

6 lžic olivového oleje

sůl, pepř



POSTUP: Olej smíchejte s tymiánem, solí a pepřem. Cukety nakrájejte pomocí škrabky na tenké plátky. Nechte je rozložené a potřete ochuceným olejem. Kozí sýr osolte, opepřete, přidejte bylinky a prošlehejte spolu s vejcem. Těsto překrojte na 2 obdélníky. Každý vložte do formy tak, aby vznikly okraje. Dno potřete sýrem a navrch dejte cukety. Koláče pečte 20–25 minut v troubě předehřáté na 180 °C.



Náš tip: Na koláč můžete přidat ještě 100 g dozlatova upečených plátků slaniny.

Cuketová polévka s tofu

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

1 lžíci másla

1 cibuli

1 větší cuketu

1 větší bramboru

100 g rukoly

1 lžičku mletého kmínu

1 l zeleninového vývaru

100 m smetany

150 g pikantního marinovaného tofu

čerstvý koriandr na zdobení

olivový olej

sůl, pepř



POSTUP: Na másle opečte nadrobno nasekanou cibuli. Přidejte kmín a nechte ho provonět. Pak vložte do hrnce nakrájenou cuketu, brambory, orestujte a zalijte vývarem. Polévku vařte asi 20 minut. Když jsou měkké i brambory, přidejte do polévky rukolu a vše rozmixujte pomocí tyčového mixéru. Polévku podle chuti osolte, opepřete a vmíchejte do ní smetanu. Dál už nevařte. Tofu nakrájejte na kostičky a opečte ho na pánvi potřené olivovým olejem. Polévku podávejte s pečeným tofu, koriandrem a nakonec zakápněte olivovým olejem.



Náš tip: Pokud nejste milovníkem tofu, dozdobte polévku opečenou schwarzwaldskou šunkou.

Těstoviny s pikantními cuketami

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

400 g širokých nudlí

1 mladou zelenou cuketu

1 mladou žlutou cuketu

2 stroužky česneku

1 cibuli

sůl, pepř

1 chilli papričku

1 lžíci nasekané petrželky

olivový olej

parmazán na posypání



POSTUP: Cukety nakrájejte na plátky a dejte do mísy. Osolte, opepřete, přidejte prolisované stroužky česneku, nasekanou chilli papričku a vše zakapejte olivovým olejem. Promíchejte a směs nechte chvíli stát. Mezitím uvařte těstoviny podle návodu. Cibuli nasekejte nadrobno a po chvíli přidejte cukety. Důkladně je opečte. Nakonec do pánve vmíchejte scezené těstoviny a nasekanou petrželku. Posypte parmazánem a podávejte.



Náš tip: Tento pokrm můžete zkombinovat i s kousky opečeného kuřecího masa nebo pečeného lososa.