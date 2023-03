7 běžných typů ženské nevěry: Krizová, srovnávací, vyrovnávací i nabubřelá

Nevěra může mít mnoho tváří a charakterů… V konečném důsledku má nevěra pochopitelně tvář jen jednu, a to tvář milenky či milence, který je vrcholem partnerského trojúhelníku. Důvody mohou být různé. Někdy chceme nevěrou srovnat účty, jindy srovnat starého partnera s novým, pudit k nevěře nás může i touha něco si dokázat, anebo se mít komu vyplakat na rameni.

Dokazovací Možná jste spolu od osmnácti a on vás už vnímá spíše jako inventář domácnosti – nejeví o vás v žádném ohledu zájem, nemá na vás čas, přehlíží vás a s vámi i vaše potřeby. A tehdy vás to poprvé napadne… „Měl by o mě ještě někdo zájem? Jaké by to bylo?" Jednoduše vás to vědomě či podvědomě táhne k tomu, dokázat sobě samé, že ještě za něco stojíte. Dokazovací nevěra nemusí dle odborníků kupodivu končit rozvodem. Mnoho žen, které se z těchto pohnutek k nevěře rozhodlo, ji totiž brzy ukončí, neboť svůj účel splnila tím, že vůbec vznikla.

Srovnávací Je to trochu zvláštní, ale v některých případech se nevěra do manželství či dlouhodobého partnerského vztahu vloudí hned na jeho začátku. Bývá to tehdy, kdy si jeden z partnerů – aktér nevěry – není jistý, zda si vybral toho pravého. Bohužel to řeší velmi nezrale. Začne testovat i jiné partnery, aby si potvrdil, že nešlápl vedle. Tato nevěra je pro vztah při jejím odhalení velmi riziková, podlomí důvěru hned na jeho začátku, vztah pak bývá vážně ohrožen.

Vyrovnávací Možná vás podvedl jen jednou a vy mu to nemůžete zapomenout, anebo vás podváděl mnoho let, až nastal okamžik, kdy „přetekl pohár vaší trpělivosti" a přetransformovala jste se do bohyně pomsty. Bohužel jste vše uchopila trochu nešťastně, a v duchu hesla „oko za oko, zub za zub" jste srovnala účty tím, že jste se vyspala s jeho kamarádem či se sousedem. Vyrovnávací nevěra však s sebou po čase přináší výčitky a nepříjemnou pachuť, pomsta prostě nebývá dobrý rádce.

Nabubřelá Možná jste získala skvěle placenou prestižní práci, zhubla dvacet kilo, nechala si aplikovat „zlaté nitě" na první hlubší vrásky, či dokonce implantáty do vadnoucího poprsí. Muži vám nadbíhají, vaše sebevědomí roste a vy máte při pohledu na svého dlouholetého partnera najednou pocit, že „máte na víc". Nebylo by ale lepší než ničit minulost, lehce vylepšit budoucnost a pozitivně partnera motivovat, aby šel také do sebe?

Svěřovací Váš partner vám nerozumí, je k vám chladný, nezajímá ho, jak se cítíte, co prožíváte, zcela přehlíží, když se trápíte. Je pochopitelné, že vám pak chybí blízkost, partnerské porozumění, láskyplná náruč i uši ochotné naslouchat. Uspokojit tyto potřeby prostřednictvím milence není moudré. Mnohem efektivněji a trvaleji by pomohl párový terapeut. Vám i vašemu manželství by to prospělo více. Je-li nějaká palčivá bolest ukrytá ve vašem nitru, milenec ji nevyřeší, a je dokonce možné, že ji po čase prohloubí!

(Středně)krizová Objevují se první šediny, první hlubší vrásky, mohou přibýt i kila a možná se hojněji objevují i drobné zdravotní problémy. Blíží se menopauza a vy možná začínáte podvědomě bilancovat, zda vám v životě a vztazích něco zásadního neuteklo, zda jste si dostatečně „užila" a podobně. Často v takové situaci cítíte naléhavou potřebu udělat něco netradičního… ženy pak v těchto případech pálí mosty a zralí muži se stávají otci nemluvňat.