7 mýtů o rakovině prsu, které mohou způsobit smrt: Také jim věříte?

Zatím nebylo prokázáno, že by tlak, který mamograf na prsní tkáň během vyšetření vyvine, škodil zdraví. Naopak dokáže odhalit nádor už o velikosti několika milimetrů, který si sama nenahmatáte. Vyšetření mamografem je od 45 let hrazeno jednou za dva roky zdravotní pojišťovnou, do té doby, pokud není indikováno lékařem, si ho žena hradí sama. „Oceňuji každou akci, která pomáhá šířit pravdy o screeningu rakoviny prsní žlázy. Jinak se totiž ženy nedozvědí, že díky preventivní mamografii došlo k poklesu úmrtnosti o 30 % a že za 15 let tohoto screeningového programu bylo zachráněno bezmála 50 tisíc žen,“ říká MUDr. Miroslava Skovajsová, zakladatelka screeningu rakoviny prsu a sítě mammacenter po ČR, a dodává: „Nejlepší léčbou rakoviny prsu je její včasný záchyt.“

Na rakovinu prsu jste ještě mladá

Rakovina prsu se objevuje v různém věku. Nejmladším pacientkám může být okolo 20 let. V tomto věku je onemocnění velmi zákeřné. Proto je důležité dbát na prevenci a při jakémkoliv podezření vyhledat lékaře. Jenže bohužel i lékaři někdy u mladých žen tuto nemoc podceňují. To je příběh mladé pacientky Hany Šťástkové, která nyní pomáhá jiným ženám v projektu pacientek Bellis: „Rakovinou prsu jsem onemocněla, když mi bylo 31 let. Do té doby jsem o ní vůbec nic nevěděla. Mě se přece taková nemoc netýká. Bulku v prsu jsem si našla úplnou náhodou při sprchování. Můj gynekolog mi sdělil, že se pravděpodobně jedná jen o cystu. Takže to bude v pořádku. Jelikož jsem měla strach, vyžádala jsem si sonografické vyšetření v mammacentru. Tam mi udělali sonografické vyšetření a paní doktorka mi sdělila, že by ráda provedla biopsii a že je 50% možnost, že to bude nádor. To mě zarazilo a trošku jsem si začala připouštět možnost, že by to mohl být zhoubný nádor. Což se mi za dalších 5 dní potvrdilo. Pro výsledky jsem si šla již rovnou na onkologickou kliniku, kde jsem do týdne podstoupila první chemoterapii.“ Kdyby Hana Šťástková sama netrvala na tom, že chce jít na vyšetření, dnes už by tu nemusela být. Gynekologa mezitím změnila.

Bellis je projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Zaměřuje se na mladé pacientky (do 45 let věku), které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Více na bellisky.cz.