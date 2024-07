7 osvědčených tipů, jak přežít letní vedra a usnout během tropických nocí

Jakmile začneme pociťovat první příznaky, jako jsou bolest hlavy, zvýšená teplota, závratě a nevolnost, bývá už na nějaká preventivní opatření pozdě. Co dělat, když se potřebujete rychle ochladit, a předejít tak kolapsu?

Dejte si studenou sprchu

Vodou se můžete zchladit i zvenčí. Určitě pomůže, když si dáte rychlou studenou sprchu nebo do vody ponoříte alespoň ruce a nohy a namočíte si také vlasy. To přinese rychlou úlevu od bolesti hlavy. Jestliže se nacházíte daleko od civilizace, zkuste najít alespoň potůček nebo rybník, ve kterém byste se mohla zchladit.

Najděte chládek

Pokud cítíte první známky přehřátí při pobytu na slunci, je třeba se hned přemístit do stínu. Nejrychleji se vám ale uleví, jakmile přejdete do chladnějšího, temnějšího místa uvnitř budovy. Ideální je sklep, kostel, metro nebo supermarket, který bývá klimatizovaný. Pomůže ale i klimatizace v autě, která vychladí prostor uvnitř velmi rychle. Zabraňte přitom průniku slunečních paprsků skrz okno kusem oblečení. Když se vám udělá hodně zle, sedněte si a zvedněte nohy, nebo je podložte. Chládek v místnosti pak podpoříte tak, že napustíte do umyvadel a nádob několik centimetrů ledové vody, která se bude v horku odpařovat.

Dopřejte si zmrzlinu

Je to sice kalorická bomba, ale dokáže vás zchladit do pár vteřin. Dejte přitom přednost spíš vodovější zmrzlině, kterou navíc doplníte tekutiny. Místo ní pak můžete zkusit ledovou tříšť. Pijte ji ale opatrně a po doušcích, ať si neuženete angínu.

Chlaďte se obklady

Jestliže máte pokrývku hlavy, určitě ji ve vodě namočte a nasaďte si ji . Také navlhčete kus látky, který máte po ruce, a přikládejte ho přímo na hlavu, poté na krk, hrudník, předloktí a chodidla. V případě, že máte po ruce láhev s vodou, můžete se zlehka pokropit.

Napijte se

Jakmile se přemístíte do chládku, ihned se napijte, i když nemáte žízeň. To ale neznamená, že do sebe nalijete hned celou láhev. „Při vysokých teplotách doporučuji pít po malých částech i přesto, že nemáte pocit žízně. Proto kamkoli půjdete, mějte s sebou vždy láhev s vodou. Dávejte si pozor i na nadměrné pití kávy a alkoholu, které mohou přispívat k odvodnění organismu,“ radí Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren Benu. Kromě neslazené vody můžete popíjet také minerálky, chlazené bylinné a ovocné čaje a při zvýšené námaze i iontové nápoje.

Jak v horku usnout

Největší problém většina z nás pociťuje v noci, kdy nemůžeme spát. Během parných dní používejte tenkou přikrývku, kterou povlečte chladivým saténem, či se přikryjte prostěradlem. Předtím, než se uložíte ke spánku, můžete dát noční košili a povlečení na chvíli do mrazáku.

Pusťte ventilátor

Neochladí vzduch jako klimatizace, alespoň ho rozproudí, a budete se cítit lépe. Foukání je navíc pro mnohé z nás příjemnější a zdravotně bezpečnější než náhlé ochlazení. Vybrat si můžete z několika druhů ventilátorů - stolní, stojanový nebo stropní. Pokud je vzduch stále horký, můžete před ventilátor postavit mokrý kus látky.

Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 7/23.