7 pikantních receptů z mletého masa: Muffiny, musaka i masové kuličky

POSTUP: Troubu předehřejte na 200 °C. Lilky rozkrojte, vydlabejte dužninu a zeleninové lodičky uvnitř osolte. Maso smíchejte s natrhaným rohlíkem, mlékem, žloutky a s nasekanou lilkovou dužninou. Směs osolte a okořeňte. Papriku, rajčata a žampiony očistěte, z bílků vyšlehejte sníh a nasekejte bylinky. Zeleninu, bylinky a ušlehaný sníh přimíchejte do masové směsi. Lilky osušte, zvenku potřete olejem a naplňte masovou směsí. Dejte do pekáče a zapékejte ve vyhřáté troubě 20 až 30 minut. Před podáváním posypte koprem, paprikou a arašídy.

Pravý tatarák

Doba přípravy: 20 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

600 g hovězího masa

4 šalotky

1 hrst čerstvé petrželky

4 lžíce dijonské hořčice

40 ml olivového oleje

tabasco omáčku

worcesterskou omáčku

4 žloutky

4 lžíce slitých posekaných kaparů

citron nakrájený na plátky

sůl a pepř

Příloha: česnek a topinky

POSTUP:

Maso naškrábejte nožem tak, aby v něm nebyly kůžičky, tuk ani žilky. Maso sekejte nožem tak dlouho, dokud nevznikne jemná masová kaše. Potom maso osolte, opepřete, ochuťte tabaskem, špetkou pepře a vše rozdělte na 4 porce. Z masa vytvarujte bochánky a pomocí lžíce namočené do studené vody udělejte doprostřed důlky, do kterých vložte syrové žloutky. (Pro efekt můžete nechat žloutky v půlskořápce.) Bochánky tataráku položte doprostřed talířů a dokola na jejich okraj rozdělte cibuli, kapary a petrželku. Zvlášť podávejte citronové plátky, worcesterskou omáčku, hořčici a olej. S ingrediencemi to ale nepřehánějte, chuť masa by se ztratila.