7 potravin, které jsou lepší než multivitaminy v tabletách! Jezte je každý týden

Tahle báječná surovina je doslova narvaná zdravím. Zelí je to pravé…

Už naše babičky moc dobře věděly, že zelí je jedna z nejzdravějších potravin vůbec, kterou můžeme konzumovat. Obsahuje spoustu vitaminu K, který je nezbytný pro srážlivost krve a taky hraje důležitou roli ve zdraví kostí. 21gramová porce zelí obsahuje 68 procent vitaminu K, 22 procent vitaminu C a kromě toho je v něm spousty vlákniny, manganu, vitaminu B6, draslíku a železa. No kde tohle všechno najdete pohromadě?

Nedostatek jódu je jedním z nejčastějších deficitů živin ve světě, postihuje téměř jednu třetinu obyvatel. Přestože by se mohlo zdát, že Češi tímto deficitem netrpí, protože sůl i zubní pasty jsou obohaceny jódem, ve skutečnosti téměř polovina Čechů trpí nedostatkem tohoto minerálu! Bohužel se to projevuje únavou, zpomalenými reflexy a v horším případě problémy se štítnou žlázou . Právě v mořských řasách najdeme jódu dostatek. Existují různé druhy mořských řas , největší obsah jódu najdeme v řase kombu (jeden gram obsahuje 2343 mcg).

Spousta lidí játra nesnáší anebo se bojí, že jsou skládkou toxinů z těla. Není to ale pravda. Podle odborníků jsou významným zdrojem prakticky všech vitaminů, přičemž některé jsou v nich obsaženy opravdu ve velkém množství. Obsahují vitamin B12 neboli kobalamin, který je nutný ke tvorbě krve, vitamin A, železo, měď a foláty. Zejména B12 je pro nás důležitý vitamin a spoustě lidí chybí. Kromě krvetvorby ho potřebuje i náš mozek a nervový systém. S jejich konzumací to ale nepřehánějte, stačí 2krát týdně, protože i když jsou játra zdravá, v nezdravém množství mohou být toxická – hlavně pro vysoký obsah vitaminu A.

Žlutá paprika

Věděli jste, že žluté papriky jsou jedním z nejlepších zdrojů vitaminu C? Vitamin C je rozpustný ve vodě, takže se v těle neukládá a vylučuje se močí. Musí se tedy průběžně doplňovat! Jeho zásoba v těle vydrží asi dva až šest týdnů, předávkování téměř není možné. Jeho nedostatek se projevuje únavou, kožními vyrážkami nebo bolestmi svalů či krvácením. Je také důležitý pro tvorbu koleganu, který tvoří strukturu svalů, cév, kostí a chrupavek. Přispívá taky ke zdravým zubům a dásním, nezbytný je pro imunitní systém. Jedna velká žlutá paprika (asi 186 gramů) poskytuje zhruba 75–90 miligramů vitaminu C. Paprika má asi 4krát více „céčka“ než pomeranč.