7 psích hrdinů, kteří se svými odvážnými činy zapsali do historie

O tom, že jsou Češi národem pejskařů, není pochyb. V parcích se to chlupáči všech ras jen hemží, nouzi o klienty nemají ani psí lázně nebo hotely a mezi firemní benefity patří i možnost sdílet se svým mazlíčkem kancelář. Za svou věrnost a bezpodmínečnou lásku si čtyřnozí miláčci zaslouží nejen náležitou péči, ale často i vděk za to nejcennější, co bylo jejich páníčkům dáno – za život. Právě o jeho záchraně a dalších projevech bezmezné odvahy a oddanosti je nový pořad Psí hrdinové.