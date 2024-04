Jak se zbavit druhé brady? Cviky, obklady a tréninkem se žvýkačkou

Říká se, že větší sklon k tvorbě podbradku mají lidé s malou ustupující bradou než lidé s bradou rostlou normálně či bradou vyčnívající dopředu. Ať už to platí nebo ne, jedno je jisté: Jestliže se dvojitá brada vyskytuje ve vaší rodové linii, budete se s tímto problémem pravděpodobně potýkat i vy. Genetické dispozice – sklon k obezitě, tvar obličeje a tvar brady – sice neovlivníte, ale můžete se postarat o to, aby jejich dopad byl minimální.

1. Cvičte

Otevřete ústa, předsuňte čelist dopředu a pohybujte jí nahoru a dolů. Opakujte 15x.

Zakloňte hlavu a pomalu s ní pohybujte z jedné strany na druhou. Opakujte 20x.

Zakloňte hlavu a střídavě otvírejte a zavírejte ústa, krční svaly se budou napínat a povolovat. Opakujte 10x.

Bradu si zespodu přitlačujte dlaní, vydržte alespoň pět minut a pak opět povolte.

Každý den několik minut vyslovujte co nejvýrazněji a nahlas za sebou písmeno O a X.

Desetkrát přitlačte jazyk na spodní patro, deset vteřin zvyšujte napětí svalu brady a pomalu povolte. Několikrát za sebou vysouvejte dopředu dolní čelist a povolte. Když budete mít pod bradou ruku, ucítíte, jak pracují svaly.

2. Pijte hlavně dopoledne

Denně byste měli vypít zhruba dva litry vody. Pijte nejvíc dopoledne, to se tělo dobře čistí. K večeru už se ledviny ukládají k spánku, a voda se tak v těle zadržuje. To má za následek otoky a taky vytahování kůže – a to i v oblasti brady.

3. Trénujte se žvýkačkou

Při žvýkání procvičujete mimické svaly a svaly na krku a pod bradou. Díky tomu se můžete se svým problémem popasovat.

4. Masírujte a přikládejte obklady

Nejprve si naneste krém nebo gel na prokrvení. Mírně zakloňte hlavu a obrácenou dlaní tlačte na podbradek. Znovu mírně zakloňte hlavu, přitlačte dlaně na střed brady a kůži tlačte směrem k uším. Dvakrát denně namočte čistý kapesník do slané vody, přiložte pod bradu a nechte pět minut působit.

5. Krém nanášejte zdola nahoru

Při ošetřování pleti se vyvarujte nanášení krému ve směru shora dolů! Těmito tahy totiž pomáháte gravitaci a pokožka v oblasti brady a krku povoluje. Krém čijiné pěsticí přípravky proto nanášejte v oblasti krku vždy křižmo a zdola nahoru. Pokud máte genetický sklon k dvojité bradě nebo už ji máte, krém do pokožky pouze jemně vklepávejte.

6. Liposukce

Je to šetrná metoda, jak rychle problém s druhou bradou vyřešit. Volí ji stále víc ‚postižených‘. Provádí se většinou v lokálním znecitlivění, kdy vám lékař nařízne malý otvor přímo do podbradku nebo za uchem a zavede do něj kanylu, která přebytečný tuk odstraní.

7. Plastika

Plastická operace přichází ke slovu, když vám pod bradou visí kůže bez tukových zásob. Operatér napne kůži v místě spánku, odstraní nadbytek kůže v obličeji a díky tomu se zmenší i podbradek a kůže na krku se vypne.