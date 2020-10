7 rychlých cviků, díky kterým v kanceláři ani při home office neztuhnete

Koho bolela záda ze sedavého zaměstnání v kanceláři, tomu může home office jeho problém ještě zhoršit: V práci to máme na záchod, do kuchyňky zpravidla dál, jdeme za kolegy i ven na oběd. To vše nás zvedne na delší dobu ze židle a představuje pohyb. Proto i při práci doma myslete na to, abyste se protáhli. Tady je sedm cviků, které během chvilky zvládnete i na jednom metru čtverečním.