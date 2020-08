7 skvělých receptů na pokrmy z rajčat

Barevné a šťavnaté plody jsou právě teď v nejlepší kondici. Ať už vyrostly na vaší zahrádce nebo jste si je donesla z obchodu, můžou se stát základním stavebním kamenem vašeho menu.

Zapečená rajčata s lilkem

4 porce – příprava: 25 minut

1/2 většího lilku

1 stroužek česneku

sůl a pepř

70 g polohrubé mouky

2–3 lžíce rostlinného oleje

2 střední rajčata

2 balení mozzarelly

menší hrst čerstvé bazalky

1 lžička olivového oleje

1 lžíce balzamikové redukce

Lilek nakrájejte na plátky, potřete stroužkem česneku, osolte a opepřete. Nechte chvíli stranou, aby lilek pustil vodu (nebude pak chutnat hořce). Plátky lilku zlehka obalte v mouce a opečte 2–3 minuty z každé strany na trošce oleje.

Předehřejte troubu na 170 °C. Plátky rajčat, mozzarelly a opečeného lilku navrstvěte na sebe na pečicí papír a proložte bazalkou. Takto připravené porce pokapejte olivovým olejem a dejte ještě na 5 minut zapéct do trouby. Před podáváním zastříkněte balzamikovou redukcí.

Náš tip: Balzamikovou redukci si můžete připravit i doma. Na mírném plameni zredukujte 100 ml balzamikového octa na polovinu. Nechte vychladnout. Redukci skladujte v ledničce maximálně 2 týdny.

Rajčata s bylinkami a jemným sýrovým dipem

4 porce – příprava: 25 minut + chlazení

1 lžíce olivového oleje + lžička navíc

70 g strouhanky

2 lžíce nasekaného čerstvého tymiánu

1 lžička sušené bazalky

sůl a pepř

4 zralá středně velká rajčata

150 g smetanového sýra typu lučina

kůra z 1 limetky

šťáva z 1 limetky

balzamikový ocet na dochucení

Předehřejte troubu na 200 °C. V malé misce smíchejte lžičku olivového oleje se strouhankou, lžící tymiánu, bazalkou, solí a pepřem. Rajčata rozkrájejte na půlky, naskládejte na plech s pečicím papírem řezem nahoru. Připravenou směs rozdělte na všechny půlky rajčat, pokapejte je lžící olivového oleje a dejte péct asi na 10 minut. Pak rajčata přelijte šťávou, kterou pustila, a pečte dalších 5 minut.

Zatímco se rajčata pečou, připravte si sýrový dip. Smíchejte lučinu se lžící tymiánu, kůrou a šťávou z limetky a dochuťte solí a pepřem. Promíchejte a dejte vychladit do ledničky. Pečená rajčata podávejte se sýrovým dipem, pokapejte troškou balzamikového octa a ozdobte čerstvými bylinkami.

Polévka s rajčaty a kuřetem

4 porce – příprava: 20 minut

1 lžíce másla

2 pórky

1 kuřecí prsní řízek

750 ml kuřecího vývaru

2 stroužky česneku

400 g krájených rajčat

1 lžička hnědého cukru

1 lžíce nasekané bazalky nebo petrželky

V hrnci rozpusťte máslo, přidejte pórek nakrájený na tenká kolečka a restujte 2 minuty do zhnědnutí. K pórku přidejte natenko nakrájené kuřecí maso a opékejte dozlatova. Přidejte kuřecí vývar, utřený česnek, rajčata, cukr a přiveďte k varu.

Poté snižte teplotu a vařte 5–6 minut nebo až do změknutí masa. Polévku podávejte s čerstvou bazalkou nebo petrželkou.

Náš tip: Do polévky můžete na začátku společně s pórkem přidat také červenou cibuli. Zvýrazní její chuť.

Rajčatový quiche

forma o Ø 26 cm – příprava: 60 minut + chlazení

300 g hladké mouky

115 g másla

sůl a čerstvě mletý černý pepř

4 vejce

120 ml smetany na vaření

100 g sýra ricotta

50 g strouhaného parmazánu

1 lžička sušené bazalky

150 g cherry rajčátek

Z prosáté mouky, másla a špetky soli vypracujte drobivé těsto, do kterého po kapkách přidávejte studenou vodu. Hotové těsto by mělo být hladké a pevné. Zabalte je do fólie a dejte vychladit do ledničky na 30 až 40 minut.

Mezitím předehřejte troubu na 180 °C. Vychlazené těsto rozválejte na pomoučněném vále a válečkem přendejte do formy na quiche. Můžete také použít silikonový vál, na který pak jen formu položíte dnem vzhůru a otočíte. Těsto se samo krásně „usadí“. Potom ho prsty pořádně zatlačte do formy a propíchejte vidličkou. Navrch rozložte pečicí papír, zasypte syrovými fazolemi a dejte na 10 minut zapéct do trouby.

Ve větší misce smíchejte vejce, smetanu, ricottu, parmazán, bazalku, sůl a pepř. Hmotu nalijte na předpečené těsto, poklaďte cherry rajčátky a dejte péct při 180 °C na 40 až 50 minut. Quiche můžete podávat teplý i studený.

Náš tip: Do smetanové směsi zkuste pro změnu vmíchat také předvařenou brokolici a nakrájenou šunku.

Pečené brambory s rajčaty a rozmarýnem

4 porce – příprava: 35 minut

500 g nových brambor

300 g cherry rajčátek

2 lžíce olivového oleje

3 snítky rozmarýnu

3 stroužky česneku

sůl a pepř

Předehřejte troubu na 220 °C. Omyté a okapané brambory smíchejte s cherry rajčátky a pokapejte olivovým olejem. Přidejte snítky rozmarýnu a utřený česnek. Dochuťte solí a pepřem. Dejte péct na 15 minut do trouby. Potom brambory a rajčata promíchejte a pečte dalších 10 minut.

Náš tip: Podávejte s cuketou lehce ogrilovanou na olivovém oleji a se zakysanou smetanou.

Rajčata plněná čočkou

4 porce – příprava: 35 minut

40 g rýže

50 g červené čočky

1 lžíce másla

1 cibule

1 lžíce čerstvé máty

4 středně velká rajčata

1 lžíce rostlinného oleje

1 stroužek česneku

sůl a pepř

100 g strouhaného čedaru

Rýži a čočku propláchněte v cedníku. Přesypte je do menšího hrnce, zalijte 130 ml vroucí vody a vařte 10 minut na mírném plameni. Mezitím si na pánvi rozpusťte máslo. Přisypte najemno nakrájenou cibuli a orestujte dozlatova. Cibulku smíchejte s čočkou a rýží, přidejte nasekanou mátu a dochuťte solí a pepřem.

Rajčata rozpulte, vydlabejte vnitřek a naplňte čočkovou směsí. Naplněná rajčata vložte do větší zapékací mísy. V menším hrnci na oleji opečte česnek a přidejte vnitřky vydlabaných rajčat. Vzniklou omáčku nalijte do mísy kolem naplněných rajčat.

Takto připravená rajčata zapékejte v troubě předehřáté na 200 °C přibližně 10 až 15 minut. Chvíli před dokončením posypte rajčata nastrouhaným čedarem a zapečte.

Ricottové gnocchi se šalvějí a restovanými rajčaty

4 porce – příprava: 30 minut

430 g sýra ricotta

2 vejce

80 g nastrouhaného parmazánu

150 g hladké mouky

sůl a pepř

10 lístků šalvěje

50 g másla

1 lžíce olivového oleje

2 stroužky česneku

3–4 středně velká oloupaná rajčata

2–3 snítky tymiánu

Ve větším hrnci přiveďte k varu alespoň 2 litry osolené vody. Ve středně velké misce smíchejte ricottu, vejce a parmazán. Přidejte prosátou mouku, sůl, pepř a vypracujte lepkavé těsto. Pro lepší a výraznější chuť můžete přidat 2–3 lístky nasekané šalvěje. Lžícemi vytvarujte gnocchi a vařte je ve vroucí osolené vodě. Hotové jsou tehdy, když vyplavou na hladinu.

Na pánvi rozpusťte máslo a chvíli ho pražte dohněda. Přidejte lístky čerstvé šalvěje a krátce opečte. Na druhé rozpálené pánvi na olivovém oleji orestujte celé stroužky česneku. Odložte je stranou a přidejte rajčata nakrájená na osminky a snítky tymiánu. Krátce společně povařte a odložte stranou. Uvařené gnocchi přidejte k máslu se šalvějí, promíchejte a podávejte s restovanými rajčaty.

Náš tip: Vybírejte menší rajčata syté barvy. Jsou sladší a také mají výraznější chuť.

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLA O RAJČATECH...

- Šťavnaté plody pěstovali už Mayové a do Evropy je přivezli španělští mořeplavci. Rajčata „zdomácněla“ hlavně ve Středomoří.

- Známé jsou stovky odrůd. Nejčastější jsou červené, oblíbené jsou i žluté, oranžové, růžové, zelené nebo také bílé variace.

- Rajčata jsou zdravější a výživnější než jablka. Obsahují málo kalorií, tuku a žádný cholesterol. Jsou zdrojem vlákniny, minerálních látek, jako jsou draslík a sodík, a vitaminů skupiny A, B a C.

- Působí preventivně proti rakovině tlustého střeva, prostaty, prsu a plic.

- Obsahují beta-karoten a další antioxidanty, které podporují činnost sliznice a chrání kůži před stárnutím.

Kulatá & šišatá rajčata

KULATÁ - klasika českých zahrádek je pravidelně zaoblená

SRDCOVITÁ - rajčata větších rozměrů oblíbená pro svůj specifický tvar

HRUŠKOVÁ - velmi chutná a aromatická, zároveň nenáročná na pěstování

TŘEŠŇOVÁ - malá keříčková rajčata bývají jak červená, tak žlutá

BIFTEKOVÁ - nepravidelně zvrásněná rajčata s masitou dužninou

ZELENÁ - tato barva nemusí vždy znamenat, že je plod nezralý