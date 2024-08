Odpočinek je třeba umět: Vyzkoušejte 7 ověřených způsobů, jak skutečně vypnout

Pokud chcete z odpočinku vytěžit co nejvíce, naučte se ho provozovat efektivně. Které druhy odpočinku vám skutečně pomohou zregenerovat?

Asi sami dobře víte, že na chvíli doopravdy „vypnout“, nic nedělat a jen tak v klidu být, není úplně snadné. Obzvlášť pokud máte povinností nad hlavu – pes se dožaduje vyvenčení, partner hledá košili a děti se perou v pokojíčku. Když už se vám povede najít si onu cennou chvilku, mnohdy zjistíte, že k tomu, abyste z ní vytěžili maximum, potřebujete i vhodné prostředí s minimem rušivých podnětů. Takže pokud je celá rodina doma, tak třeba ležení na gauči nepřipadá v úvahu. Co tedy dělat, abyste si doopravdy odpočinuli?

Skutečně odpočíváte?

Možná jste o tom už slyšeli, ale pro jistotu vám to na úvod připomeneme – kvalitní a pravidelný odpočinek prodlužuje život.

Odpočinek je nutné provádět správně a efektivně, abyste jen tak nelelkovali, ale naopak získali všechny benefity, které nabízí.

To znamená, že odpočinout si potřebuje nejen vaše unavené tělo, ale i mysl. Proto byste měli usilovat o naprosté vypnutí a dostat se do stále populárnějšího stavu bytí, kterému se anglicky říká flow, tedy stavu, kdy jste teď a tady, naprosto pohlcení tím, co zrovna děláte, takže nic jiného nevnímáte.

Co vyzkoušet?

1. Nechte se hýčkat

Rozmazlování se k odpočinku bezpochyby patří a poděkují vám za něj vaše tělo, mysl, ale i pleť. Ať už se rozhodnete napustit si večer horkou vanu, zajít si na masáž či do sauny nebo vířivky, případně si v koupelně uděláte odpočinkový večer s péčí o pleť, a to nejen s pleťovou maskou, či se objednáte na nehty nebo ke kadeřnici, následné benefity na sebe nenechají dlouho čekat. A pokud cítíte, že potřebujete opravdu delší a kvalitnější formu odpočinku, vyrazte na wellness pobyt, kde se o vás budou starat se vším všudy.

2. Povolejte pomocníky

Ať už se rozhodnete zapálit aromalampu, pustit si relaxační hudbu, u které budete jen tak v klidu ležet a necháte se jí ukolébat ke spánku, nebo se pustíte do vedené meditace (na YouTube jich zdarma naleznete nepřeberné množství), případně dáte šanci józe nebo různým relaxačním technikám a dechovým cvičením, uvidíte, že vám praktikování blahodárného odpočinku půjde rázem jako po másle. Takže nádech, výdech a prostě jen buďte, tady a teď.

3. Pročtěte se do pohody

Zřejmě i na vašem nočním stolku leží rozečtená knížka, případně máte nějakou zajímavou na seznamu těch, které si chcete přečíst, ale čas vám to doposud moc neumožnil. Proto jakmile se vám podaří najít si svou chvilku pohody, sáhněte po knize, nechte se vytrhnout z ruchu všedních dní a přeneste se díky ní do napínavých či inspirujících příběhů a míst, které vás naprosto pohltí a pomohou vám konečně doopravdy vypnout.

Relax nám dodává další energii, kterou tak nutně potřebujeme ke svému fungování, navíc pomáhá snížit stres a úzkosti, což zlepšuje také naši imunitu a celkové zdraví.

4. Zkuste to aktivně

Ano, i odpočinek může být aktivní. Jen je třeba, abyste se věnovali aktivitám a koníčkům, které vás těší, baví a naplňují, abyste se do nich nemusela nutit. Ať už se tedy rozhodnete zahrát si doma s rodinou nějakou hru, vyrazit na výlet, na váš oblíbený golf nebo si třeba půjdete zaplavat. Kromě přívalu, ale samozřejmě i nezbytného výdeje energie navíc vyplavíte i hormony štěstí. A to se počítá dvojnásob.

5. Šup do přírody

Příroda je nejen nevyčerpatelným zdrojem energie, ale také má blahodárný vliv na to, aby zklidnila naše smysly, mysl a psychiku. Nejen kvůli tomu jsou procházky na čerstvém vzduchu skvělým druhem relaxace. V letních měsících si tak nejen vyčistíte a hlavně okysličíte hlavu, ale načerpáte také blahodárný vitamin D ze sluníčka, možná se i trochu opálíte a utřídíte si myšlenky. Domů se vrátíte příjemně nabití a možná i unavení, takže se vám bude lépe usínat.

6. Projevte se

Dejte šanci své kreativitě, která je nejen skvělým způsobem sebevyjádření, ale také odpočinku. Naplánujte si tedy svou oblíbenou aktivitu, ať už se rozhodnete vymalovat si nějakou mandalu, nakreslit či vytvořit něco s vašimi dětmi, případně na vedeném kurzu, nebo se pustíte do tvorby nějakých dekorací, či dokonce vaření, uděláte dobře. U těchto aktivit se vám totiž snadno podaří ztratit pojem o čase a jen se ponořit do toho, co právě děláte.

7. Kvalitní spánek posiluje tělo i duši

Ne nadarmo se říká „zkus se na to nejprve vyspat“, právě spánek je skvělým druhem odpočinku. Navíc relaxace jako taková má pozitivní vliv na naše kognitivní funkce (umožňují nám vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly) a zlepšuje i schopnost soustředit se. Proto se snažte chodit do postele ideálně ve stejný čas a dopřávejte si oněch doporučovaných a ničím nerušených osm hodin spánku. Během nich si nejen odpočinete, ale dáte prostor svému tělu k tomu, aby se zregenerovalo, obnovilo důležité procesy a hlavně aby se v plné síle připravilo na nadcházející den.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 6/2024"

Text: Lucíja Veselá