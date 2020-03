7 tipů, které vás v karanténě udrží ve formě a pomohou vám nezajídat stres

Pandemie a zvýšený stres vytvářejí stav, kdy je imunitní systém systematicky oslabován. Vitamíny sice mohou částečně pomoci, ale univerzálním lékem je pohyb a zdravý jídelníček. Jak si ale zachovat zdravý životní styl i v době karantény a zbytečně nepřibrat deset kilo?

Udělejte si audit sama sebe Teď není čas na hrdinství – začít hubnout v karanténě či když pracujete z domova a možnosti pohybu jsou omezené, by po nás chtělo opravdu železnou vůli. Jde tedy o to, abychom zbytečně nepřibrali či neztratili kondici. Zároveň když nejezdíme denně do práce, můžeme tento čas využít také k tomu, abychom si nastudovali pravidla zdravé výživy a udělali audit vlastního jídelníčku a zjistili, v čem vlastně děláme případné chyby. „Teď není cílem držet nějaké redukční diety a hubnout. Při omezení pohybu by to bylo na úkor aktivní tělesné hmoty. Ale určitě je dost času o jídle přemýšlet a začít rozumět tomu, co a proč jíme a pijeme,” říká Martin Matoulek, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství. K záznamu lze použít aplikaci www.kaloricketabulky.cz, která je v základní verzi zdarma. Můžete ji propojit do účtu na portálu www.casprozdravi.cz, kde lze zadávat další hodnoty jako například glykemii nebo krevní tlak a sledovat své parametry. 6 hlavních chyb, kvůli kterým se zpomaluje metabolismus. Na tohle pozor! Udržet si funkční metabolismus je velmi důležité, abyste nezačala…

Online lekce z pohodlí domova Přestože jsou možnosti sportování venku nebo v posilovně momentálně téměř nemožné, hýbat se přesto můžeme. Cvičit jde i doma. „Online programů je mnoho, a možná už ho spustil i lektor, ke kterému chodíte cvičit „naživo“. U online programů se dá vybrat z mnoha různých cvičebních stylů a u většiny nepotřebujete žádné pomůcky. Myslete na to, že správný cvičební program musí obsahovat jasné a srozumitelné instrukce. Trenér vás nemůže kontrolovat, proto by měl upozornit i na to, jak cvičení nemá vypadat a jaké jsou časté chyby. Kvalitní program by měl obsahovat i vysvětlení, o jaké cvičení jde a pro koho je určené. Následuje zahřátí, kardio část, posilovací část a závěrečné protažení a uvolnění svalů,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a České komory fitness. Kromě toho můžete snadno posilovat, stačí naplnit prázdné PET lahve vodou, které nahradí činky. 10 geniálních a snadných triků, jak zhubnout. Bez cvičení a diety! 1 Když chceme zhubnout, obvykle začínáme nějakou dietou a znamená to…

Procházky zatím ano, ale s rouškou Zatím se ještě procházet můžeme. Pokud tedy v tuto chvíli ven chcete, nezapomínejte, že vycházet můžeme pouze s přikrývkou úst a nosu. Možná to bude trošku nepohodlné a bude se vám hůře dýchat, ale jinak to nejde. Bezpečí vaše i druhých jsou na prvním místě. Ideální je svižná chůze, ta je prospěšná z mnoha důvodů. „Nezatěžuje klouby ani páteř, což je důležité i v případě, že nemáte právě ideální váhu, zato podporuje posilování středu těla a výborně se s ní hubne. Ozdravný systém nastartujete velice rychle díky minimálně deseti tisícům kroků denně,“ dodává Jana Havrdová. Vyrazit můžete i na kolo, ale pokud je to možné, pak někam, kde je minimum lidí. Bydlíte-li v Praze, koukněte na www.pesistezky.cz, kde najdete asi přes 100 tras. Pokud nejste z Prahy, můžete na portál umístit trasu, kterou odborníci po kontrole doplní. Správná chůze je pro hubnutí lepší než běhání. Jak chodit, aby to zabralo? Pohyb venku je bezesporu ideální způsob, jak nejen zhubnout, ale taky…

Co dělat, abychom nepřibrali Odborníci doporučují držet se harmonogramu. Tedy zajeté rutiny. Jako bychom šli skutečně do práce. To se samozřejmě týká i stravování. Nutriční terapeutka Wilma MacDonaldová říká, že nejdůležitější je nastavit si svůj den v karanténě pokud možno jako každý běžný pracovní den. Se svačinou, polední přestávkou na oběd a několika menšími přestávkami na nějaký snack. Zapomínat bychom neměli na snídani. „Doporučuji snídat u stolu v kuchyni, nikoli před otevřeným notebookem. Snídaně by měla obsahovat dostatek proteinů, které vás zaplní na delší dobu a hladina cukru bude vyvážená,“ dodává. 10 vědou podložených důvodů, proč jíst při hubnutí více bílkovin Zdravotní účinky tuků a sacharidů jsou kontroverzní. Buď jsou…

Pravidla kolem stolování Když to jen trochu jde (pokud je v karanténě nebo na home office celá rodina, může to být náročnější, zvláště v malém bytě), jezte u stolu. Jakmile si začnete nosit občerstvení k počítači a budete pojídat během práce, sníte toho několikanásobně více, než když byste jedli u stolu. Odborníci taky doporučují, abyste si na jídlo udělali vždy pauzu, najedli se a teprve pak pokračovali v práci. 3 skvělé polévky: Mrkvový krém, ukrajinský boršč, pórková se slaninou 6 2 Hledáte ideální jídlo na pozdní večery na zahřátí a plné zeleniny?…

Pozor na kofein a tekutiny Spousta lidí, kteří najednou „musí“ pracovat z domova, jsou ohromeni tím, kolik kávy za den vypijí. Je to mnohem víc, než kolik jí vypijí například v kanceláři. Doma je to totiž snadnější, kávovar nebo konvice skoro u nosu, takže není divu, že to s kofeinem můžeme přehnat. Bezpečná denní dávka je zhruba 4–5 šálků kávy či černého čaje. A důležité také je, kdy kávu pijete. Wilma MacDonaldová říká, že ideální je pít kávu mezi 9. a 11. hodinou dopoledne a potom mezi 14. a 17. hodinou, kdy se nenaruší náš cirkadiální rytmus. Když pijeme kávu v okamžiku, kdy kofein vlastně nepotřebujeme, vytvoříme si vůči němu odolnost a účinky budou vlastně minimální. 7 signálů, že už to s kávou přeháníte a měla byste ubrat 2 Káva skvěle chutná a báječně voní. Právě proto ji také máme tak rády.…

Myslete na svačinky Pokud si říkáte, že když jste doma, nemusíte si přece nic připravovat, stačí otevřít lednici a po něčem sáhnout – tak to je právě ten velký omyl. Pokud se nechcete přejídat a přibrat deset kilo, ráno si připravte svačinu nebo se alespoň podívejte do lednice a promyslete si, jakou zdravou svačinu si později dáte. Pokud už přece jen ledničku během „pracovní doby“ otevřete, zastavte se a zeptejte se sami sebe, proč chcete jíst? Máte hlad, jste ve stresu, nebo jste otrávení? Nezajídejte emoce a zkuste to řešit jinak než jídlem. Mějte po ruce připravenou nakrájenou mrkev, papriku, celer s hummusem nebo třeba datle. K tomu třeba nakrájený sýr a máte svačinu vyřešenou. Dopoledne si klidně dopřejte i jablka, hrušky nebo jiné ovoce. Rychlé pomazánky: Netradiční česneková, sýrová s paprikou i s pivem Je to rychlá snídaně i svačinka, pomazánky jsou však skvělou volbou i…