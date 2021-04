7 tipů na zdravé potraviny, které by neměly chybět ve zdravém jídelníčku

Kdybyste měli vybrat potraviny, které by neměly chybět ve vaší lednici, které by to byly? Podívejte se na rady odborníka na výživu Petra Havlíčka na videu v úvodu článku.

Když se podíváte do své kuchyně, jaké potraviny tam vidíte? Co převažuje? Jsou to potraviny čerstvé, nebo konzervované, jsou tam průmyslově vyrobené produkty? To je asi základní vodítko, podle kterého bychom měli vybírat to, co jíme – opravdové jídlo, nikoliv průmyslově zpracované poživatiny. Samozřejmě je důležitá i skladba našeho jídelníčku: dostatek zeleniny a ovoce, bílkovin, tuků – bez nich se žádný jídelníček neobejde. V jídelníčku by dále neměly chybět ani takové potraviny, které jsou zdrojem energie a vlákniny. Ty najdeme například v celozrnných cereáliích a luštěninách. Další doporučení a rady Petra Havlíčka, výživového poradce se dozvíte výše ve videu.

