7 typů bolesti na hrudi, které byste nikdy neměli podceňovat. Může jít o život

Podle Nicholase Leepera, kardiologa ve Stanfordské nemocnici, jsou lékaři znepokojeni, pokud pacienti hlásí bolesti nebo tlak na hrudi, které se během několika dnů či týdnů zhoršují. Rovněž nejsou zcela v pořádku bolesti v klidovém stavu, i když nic fyzicky náročného neprovádíte. Tyto symptomy by mohly signalizovat vážnější problémy se srdcem.

Pocit, jako by vám někdo seděl na hrudi

Nepohodlí na hrudi může být způsobeno zablokováním průtoku krve do srdce, což může být důsledkem anginy pectoris nebo srdečního infarktu. To se projevuje jako napětí nebo tíha na hrudi. Můžete také pociťovat ostrou či tupou bolest, které se šíří do čelistí či levé paže, dušnost, bušení srdce nebo bolest hlavy.