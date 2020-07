7 věcí, které se stanou s vaším tělem, když se budete pravidelně přejídat

Jednou za čas se asi přejí každý z nás − o Vánocích, na večírku, když se slaví narozeniny. Problém ovšem je, pokud se začneme k prasknutí cpát pravidelně, navíc když si pochutnáváme zejména na sladkých a tučných potravinách. To může vést k mnoha závažným problémům. Co všechno se s vaším tělem stane, když se budete dlouhodobě přejídat?

Roztáhne se vám žaludek Pokud je žaludek prázdný, má objem zhruba 1 litr. Je to ovšem velmi elastický orgán. „Když sníte nějaké velké jídlo, váš žaludek se může roztáhnout až na čtyři litry," říká dietoložka Lisa Eberlyová. Díky elasticitě se ale po jídle vrací do stavu jednoho litru. To však neplatí v případě, že se permanentně přejídáte. „V takovém případě se váš žaludek může roztáhnout natrvalo," dodává. Ti, kteří pravidelně jedí víc i poté, co jsou již plní, můžou mít větší žaludky než ostatní. To vede k potřebě víc jíst, aby se cítili plní, takže dochází k začarovanému kruhu. Existují faktory, které mohou tuto situaci ještě zhoršit. „Když pijete sodu nebo pivo k večeři, zkonzumované plyny se dostávají do žaludku a střevního prostoru, čímž jej dále roztahují," varuje Lisa Eberlyová. Minimalizujte tedy konzumaci sycených nápojů a raději si dejte zázvorový čaj.

Budete mít mozek závisláka Jídlo plné tuků a cukrů může mít nebezpečné účinky na mozek: Zcela jednoduše řešeno nabourá přirozený pocit sytosti a spokojenosti z jídla − obyčejné jídlo vás už pak neuspokojí a vznikne vám regulérní závislost na tučném a sladkém, které budete chtít konzumovat dál a dál. „Nadměrná konzumace vysoce chutných potravin může vyvolat neuroadaptivní reakce v systému odměňování mozku, podobně jako to je v případě závislosti. Když pravidelně jíte a nemáte problém s přejídáním, cítíte normální hlad nebo sytost. Je to proto, že hladina hormonu ghrelinu se před jídlem zvyšuje a stimuluje chuť k jídlu," vysvětluje odbornice na výživu a fitness trenérka Nicole Aurigemmaová. Tato hladina hormonů zase po konzumaci klesá. Cítíte se plní a v pohodě. Ovšem tenhle mechanismus se rozbije, pokud se pravidelně přejídáte potravinami s vysokým obsahem cukru a tuku. Pak zůstane hladina ghrelinu zvýšená i po jídle. To znamená, že se necítíte nasyceni a váš mozek neví, kdy přestat. Snažte se proto kombinovat sacharidy a tuky s bílkovinami a zeleninou, abyste udrželi svoji touhu po jídle pod kontrolou.

Mozek přehlédne, že máte dost, a začne se vám ukládat tuk Zatímco hormon ghrelin stimuluje chuť k jídlu, ostatní hormony ji udržují pod kontrolou a stimulují pocit plnosti. Hormony sytosti jsou leptin a peptidový tyrosin (také známý jako PYY). Díky nim vám váš mozek řekne, abyste už odložili vidličku, protože jste nasycení. Může to ale při jídle trvat i dvacet minut, než se tyto hormony vyladí. Pokud tedy budete jíst rychle a nadmíru, může mozek informaci o tom, že jste již plní, přehlédnout. „Když se přejídáte a sníte víc než tělo potřebuje, začne si tělo přebytek ukládat do tukových zásob," říká odbornice Eberlyová. Zejména pak potraviny s vysokým obsahem fruktózy zvyšují hromadění tuků. Čím více cukru a sacharidů jíte, tím více se bude ukládat tuk, pokud nebudete aktivní. Zkuste vypít před jídlem a po jídle sklenici vody a bezprostředně po jídle se běžte na 20 minut projít.

Zvýší se vám hladina krevního cukru Inzulin reguluje hladinu cukru v krvi, vyrábí se ve slinivce a stará se o to, aby buňky měly správný přísun energie v podobě glukózy. Když se tedy najíte, slinivka začne produkovat inzulín, aby zpracovala cukr ze sacharidů a odstranila ho z krve. A bude pokračovat tak dlouho, dokud nedá mozek signál, že hladina cukru v krvi je bezpečná. Jenže hormony nejsou tak rychlé, jak si myslíme, že jsou. Než mozek dostane informaci, že je hladina cukru v krvi opět normální, je vaše hladina často příliš nízká, což vede k vyčerpání, závratím či nevolnosti. „Tyhle příznaky často způsobují, že chceme jíst více jídla, zejména sacharidů," říká Lisa Eberlyová. A je tu opět začarovaný kruh. Když jíme moc sladkého, doháníme slinivku k nadbytečné produkci inzulinu, kvůli tomu se vyčerpá schopnost jater ukládat přebytečnou energii v podobě glykogenu a ta se pak dostává do tukové tkáně a mění se na tuk.

Bude vás pálit žáha Více jídla znamená vyšší produkci kyseliny v žaludku, která dráždí jeho sliznici a která se pak může dostávat do jícnu. To vede k pálivému pocitu a nepohodlí. Co navrhují odborníci? Vyzkoušejte čajovou lžičku jedlé sody smíchanou se sklenicí vody.

Bojkotujete své stravovací a spánkové rytmy Přejídáním se nabourává cirkadiánní rytmus, který nám říká, kdy máme spát a kdy jíst. „Když se budete přejídat, cirkadiánní hodiny se mohou posunout a vy vlastně budete chtít jíst ještě víc. Můžete se uprostřed noci vzbudit s pocitem hladu nebo naopak ráno se budete cítit obzvláště hladoví, což povede k přejedení," vysvětluje Lisa Eberlyová. Přejídání taky narušuje spánkové vzorce a váš spánek nebude kvalitní a vy budete unavenější a budete toužit po něčem sladkém.