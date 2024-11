8 nejděsivějších míst v Česku: Kde všude můžete potkat duchy a proč se zjevují právě zde?

1. Lom Amerika

Denně sem míří davy turistů, kteří se pak chlubí fotkou na sociálních sítích. Málokdo ale už ví, že jde o místo, kde straší. Zjevuje se tady duch německého vojáka Hanse Hagena, který se před spojeneckými vojsky ukryl v podzemních štolách, ale už se nedostal ven. Měl uvíznout na 3. patře západní části komplexu štol poblíž lomu Malá Amerika a během dlouhého čekání na smrt zešílel. Dodnes se jeho přízrak v Malé Americe potuluje. Navíc se traduje, že kdo třikrát zazvoní na zdejší gong, který visí na křižovatce nad jezírkem, ten se domů už nevrátí.

Které hrady a zámky musíte navštívit? Podívejte se na video:

2. Býčí skála

V jeskynním systému střední části Moravského krasu se prý ozývají nářky a kvílení, objevují se záhadná světla a také se zde zjevují duchové, podivné průvody tajemných postav nebo ohnivé koně. Je to místo, kde se v době bronzové pravděpodobně konaly rituální vraždy. Podle jedné pověsti zde v 5 století př. n. l. pohřbili velmože se 40 dívkami, služebnictvem a koňmi. Tělo nebožtíka bylo spáleno, dívky umučeny a zvířata rozsekána. Pravdou je, že se v jeskyních našlo velké množství zbraní, nádob, ozdob a lidských ostatků. Co bylo ale příčinou neštěstí, doposud nikdo s přesností neurčil. Jisté také je, že citliví jedinci zde pociťují silnou negativní energii, která jim brání do jeskyně vejít.

3. Branišovský les

Les na západním okraji Českých Budějovic u sídliště Máj má opravdu strašidelnou pověst. Zjevují se zde prý mlhavé přízraky, dívka v kápi, bytosti s planoucíma očima a rozléhají se zde záhadné kroky, hlasy či zvuk píšťaly. Je to velmi negativní pochmurné místo, a tak není divu, že sem přišlo hodně lidí spáchat sebevraždu. Prý tu býval dokonce konkrétní strom oběšenců se zbytky provazů, ten však byl už dávno pokácen. Mluvilo se pak dokonce o tom, že se lidé v lese stali svědky časového posunu.

4. Velhartický hřbitov

Všechny hřbitovy na nás můžou působit tajemně a tísnivým dojmem. Tento hřbitov, který najdete jihozápadně od obce Velhartice, je ale obzvlášť děsivý. Obývá ho totiž zlá energie, a proto také inspiroval Karla Jaromíra Erbena k napsání balady Svatební košile. Údajně se tu pořádaly také satanistické mše nebo se zde oživovala mrtvola. Má ale především jednu raritu. Na zdech kostela sv. Máří Magdalény se totiž prý objevuje dívčí tvář, kterou nejde umýt ani zakrýt žádným nátěrem.

5. Hřbitov bláznů

Další neméně děsivý hřbitov je ten v Bohnicích, kde se pohřbívali pacienti z psychiatrické léčebny a oběti první i druhé světové války. V jižní části jsou pak pochováni duševně choří násilníci a vrazi. Jedním z nich byl například vrah prostitutky Otýlie Vranské, jejíž tělo v roce 1933 rozřezal na kusy a poslal v kufrech poštou. Žádný div, že má místo tak ponurou atmosféru a stalo se útočištěm satanistů, kteří zde prováděli temné obřady. Lovci duchů zde zaznamenali teplotní a elektromagnetické výkyvy, které mají způsobovat duše zemřelých, jež zde bloudí a nemůžou najít klid.

6. Podzemí Jihlavy

V Jihlavě najdete nejrozsáhlejší síť podzemních chodeb v Česku. Pohřbené mrtvoly tu údajně nenaleznete, zato zde několik svědků spatřilo ducha. Důkazem o tom mají být prý pořízené fotografie a videonahrávky. Zajímavá je také svítící chodba. Její stěny jsou totiž pokryty bílým povlakem, který po nasvícení světélkuje.

7. Berounská brána

Poblíž Pražské brány v Klášterní uličce se prý zjevuje přízrak velkého černého psa, který má ohnivé oči a místo jazyka plamen. Viděl ho například před třemi sty lety jeden měšťan, který se vracel v noci z hospody. Když byl na útěku, obluda ho přeskočila a zmizela v hradební zdi. Někdy byl přízrak sám, jindy doprovázel kněze a ministranta, kteří mlčky obcházeli obvod zaniklého kláštera a také se ztráceli v hradbách. Důvodem může být masakr, který se zde odehrál 1. dubna 1421, kdy do města vtrhli husité pod Žižkovým velením. Zapálili a zbořili klášter a zaživa upálili padesát kněží a mnichů.

8. Statek Pohádka

Toto děsivé místo najdete na samotě na jihu Čech u obce Čachrov. V 19. století na statek prý uvalila kletbu zlá stařena, která byla na louce u stavení ubita davem poté, co byla obviněna z nedalekého požáru. Později se zde jeden z pozdějších majitelů oběsil, stejně jako jeho žena. Pak se zde v devadesátých letech usadil jeden z nejznámějších sériových vrahů Ivan Roubal, který zabil pět lidí. V roce 2010 se statek někdo pokusil zapálit a torzo domu tam stojí dodnes. Měl by se tam prý zjevovat i duch Ivana Roubala, který si za své činy odpykával doživotní trest a zemřel v roce 2015.