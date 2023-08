8 nejděsivějších míst v Česku: Kde všude můžete potkat duchy a proč se zjevují právě zde?

Pokra ov n 2 / 8

Býčí skála

V jeskynním systému střední části Moravského krasu se prý ozývají nářky a kvílení, objevují se záhadná světla a také se zde zjevují duchové, podivné průvody tajemných postav nebo ohnivé koně. Je to místo, kde se v době bronzové pravděpodobně konaly rituální vraždy. Podle jedné pověsti zde v 5 století př. n. l. pohřbili velmože s 40 dívkami, služebnictvem a koňmi. Tělo nebožtíka bylo spáleno, dívky umučeny a zvířata rozsekány. Pravdou je, že se v jeskyních našlo velké množství zbraní, nádob, ozdob a lidských ostatků. Co bylo ale příčinou neštěstí, doposud nikdo s přesností neurčil. Jisté také je, že citliví jedinci zde pociťují silnou negativní energii, která jim brání do jeskyně vejít.