8 praktických tipů, jak po prázdninách nepropadnout depresi

Léto je pro mnohé obdobím odpočinku, cestování a dlouhých slunečných dnů. Ale když dovolená skončí, návrat do reality může být těžký. Náhlý přechod z volného režimu zpět do pracovního života či denní rutiny může vyvolat tzv. post vacation blues – pocit smutku a úzkosti, který může trvat několik dní až týdnů. Abychom tomu předešli nebo alespoň zmírnili tyto pocity, máme pro vás několik tipů, jak si udržet letní pohodu i během podzimu.

1. Naplánujte si něco, na co se můžete těšit

Jedním z nejlepších způsobů, jak předejít smutku po dovolené, je mít něco dalšího, na co se můžete těšit. Nemusí to být hned další dovolená, ale třeba víkendový výlet, návštěva koncertu, wellness den nebo schůzka s přáteli. Když máte před sebou nějaký cíl nebo akci, která vás nadchne, lépe překlenete návrat do každodenního režimu.

2. Zůstaňte aktivní

Fyzická aktivita má prokazatelný vliv na zlepšení nálady. I když se vám po návratu do práce nebo do běžného režimu nechce hned začít cvičit, zkuste alespoň lehké procházky nebo krátké cvičení. Pobyt na čerstvém vzduchu a trocha pohybu podpoří tvorbu endorfinů, které vám přirozeně zvednou náladu a pomohou zvládnout návrat do reality.

3. Vytvořte si nové denní rituály

Po létě může být těžké vrátit se do starých, často stresujících návyků. Proč si tedy nevytvořit nové, které vám zpříjemní den? Může to být ranní šálek kávy na terase, večerní čtení knihy, pravidelná meditace nebo nový koníček, na který jste během léta neměli čas. Tyto malé radosti vám pomohou udržet letní klid a pohodu v každodenním životě.

4. Nezapomínejte na odpočinek

Návrat do běžného režimu může být hektický, zvlášť pokud se vracíte do práce a máte hromadu úkolů, které se nahromadily. Ale není nutné se hned vrhnout do všeho na plný plyn. Nezapomínejte na pravidelný odpočinek a nechte si čas na regeneraci. Předejdete tak vyhoření a postupně si zvyknete na pracovní rytmus.

5. Uchovejte si letní vzpomínky

Fotky a suvenýry z dovolené mohou být skvělým způsobem, jak si udržet letní náladu. Vytiskněte si pár oblíbených fotek a vystavte je doma nebo v kanceláři. Vraťte se k těmto vzpomínkám, když budete cítit, že vás přepadá melancholie. Můžete si také udělat menší album nebo si po večerech zapisovat své zážitky do deníku. Udržování živých vzpomínek vám pomůže překonat pocit, že léto je pryč.

6. Zaměřte se na pozitivní změny

Léto bývá časem odpočinku a inspirace. Využijte toho, co jste se naučili nebo co vás během léta napadlo, a zkuste to aplikovat ve svém každodenním životě. Třeba jste na dovolené vyzkoušeli nové jídlo, které vám zachutnalo – proč ho nezačít připravovat doma? Nebo jste se během léta zamilovali do nějaké aktivity, jako je plavání nebo jóga – proč ji nezačlenit do své rutiny?

7. Nastavte si reálné cíle

Po návratu z dovolené máme často tendenci se vrhnout na všechny resty, které se během naší nepřítomnosti nahromadily. Tento nápor však může snadno vést k frustraci a únavě. Dejte si pozor, abyste si na začátek nekladli příliš vysoké cíle. Rozdělte si úkoly do menších kroků a postupně se k nim vraťte. Důležité je se nezahlcovat a nestresovat se tím, co jste ještě nestihli.

8. Buďte k sobě laskaví

Návrat do běžného režimu po dovolené může být náročný a je v pořádku, pokud se necítíte hned na sto procent. Dovolte si cítit smutek nebo únavu, aniž byste se za to kritizovali. Tyto pocity jsou zcela normální a přirozené. Nechte si čas na aklimatizaci a pamatujte, že není nutné se hned přizpůsobit hektickému tempu.