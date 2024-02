8 průšvihů při líčení, kvůli kterým nejspíš vypadáte starší

O tom, že přehnaný make-up není ideální v žádném věku, se hodně mluví, ale spousta žen to nebere vážně. Být nalíčená přece znamená hodně tvářenky, barevných stínů, a co nejhustší řasy. U mladých dívek to tak nevadí, ale u žen, které překročily čtyřicítku, je taková malířská paleta místo obličeje dost trapas. A hlavně: výsledkem není mladistvý vzhled, ale spíš zestárnutí, mnohdy i o několik let.

Moc make-upu

Navíc o několik odstínů tmavšího než je naše pleť, je průšvih. Zvlášť když předtím nepoužijete vyhlazující bázi, která pleť krásně srovná a vyhladí. Bez této báze se make-up dostává do pórů, usazuje se ve vráskách a po nějaké době dělá žmolky a fleky. Podkladová báze ale není vhodná pro problematickou pleť s akné. Obsahuje totiž silikony, které pleť uzavřou, a ona nedýchá.

Špatně upravené obočí

Dobře si umět upravit a namalovat obočí je i podle zkušených vizážistů na celém líčení asi nejnáročnější. Nejčastější chybou je jeho přílišné vytrhání, takže hodně žen si pak musí nad oči obočí kreslit tužkou, a to vypadá nepřirozeně. Když nemáte odvahu si vytrhávat a tvarovat obočí sama, zajděte ke kosmetičce. Vadí i srostlé, příliš husté obočí, které v životě nevidělo pinzetu. I to dává tváři o hodně starší vzhled.

Nevhodná barva rtěnky

Barva je nesmírně důležitá věc. Příliš výrazné rtěnky můžou některému obličeji léta přidat výrazně, některý naopak oživí. Někdo tvrdí, že jasně červená rtěnka starší obličej rozzáří, jiný se v ní zase necítí dobře, takže výběr je opravdu jen na vás. Vzhledem k současnému trendu přirozeného líčení je lepší volit raději sice výraznější, ale pastelové tóny. Co přidá snad rovnou deset let, je fialová rtěnka s perletí, mimochodem oblíbená barva českých žen.

Řasenka se žmolky

Ve snaze vylepšit řasy děláme chybu, že používáme příliš zvýrazňující řasenky na zvětšení objemu, které si navíc patláme v několika vrstvách. Výsledkem není jejich jemné a přirozené zvýraznění, ale nepřirozený vzhled, který přidává roky. Navíc během dne nános prosychá, takže z řasenky upadávají žmolky, které se rozmazávají pod očima. Z nás je pak panda, nikoli svůdná kočka.

Křiklavé stíny

Potřebujete jemné barvy, často tzv. nahé. Tedy spíš béžové nebo lehce pastelové, podle barvy očí. To je správná volba. Kovové nebo ještě hůř neonové tóny, navíc špatně na víčkách nanesené, automaticky udělají i z půvabného obličeje cirkusovou masku. Hodí se snad jen pro tanečnice go go. Obecně je zkrátka lepší volit jemnější, matnější barvy.

Silné černé linky

Někomu sluší. Přesto je ale lepší volba hnědá nebo tmavě hnědá barva. Starší ženy by si měly použití linek dobře rozmyslet, špatně nalíčené také přidávají roky. Úplný malér jsou pak linky nanesené na spodní víčko. Oko zmenšují a rozhodně vám přidají další desítku let navrch.

Výrazné tvářenky

Jemné barvy odpovídající tónu pleti nanesené pod lícní kost nebo i na ni tvář velmi osvěží. Ostré barvy v silnější barvě z nás pak ale na sto procent udělají Marfušu a rozhodně nás neomladí.

Pudry s lesklými flitříky

Hodí se na slavnostní příležitosti a jen na některá místa na obličeji. Jinak hážou metelesky blesky a vypadá to hrozně i na fotografiích. Když už je musíte mít, poprašte si jimi lehce dekolt a ramena.