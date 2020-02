Palačinky jsou klasika, která se jednou za čas objeví v každé rodině. Tradičně se u nás podávají na sladko, ale oblibě se pomalu těší i na slano. Jaká je vaše nejoblíbenější kombinace?

Hrnkové palačinky

Jednoduchý recept, který zvládnete i bez váhy. Ingredience odměřte v hrnečku a dokonalý výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Recept na hrnkové palačinky najdete ZDE

Klasické palačinky

Člověk by si myslel, že recept na palačinky zná každý. Opak je ale pravdou. Nebo si někdy člověk chce jen ověřit, zda dělá vše správně, nebo má někdy při výrobě palačinek zádrhel, tak hledá, v čem by to mohlo být. Na každý pád recept na klasické palačinky včetně postupu najdete tady na videu:

Banánové palačinky

Věděli jste, že banán lze do palačinkového těsta přidat místo cukru i jako náhradu za vejce? A navíc jsou díky němu palačinky sytější.

Recept na banánové palačinky najdete ZDE

Slané palačinky

Sladké palačinky jsou klasika, ale co si je připravit na slano? Vyzkoušejte je se sýrem nebo špenátem a servírujte k snídani, obědu i večeři.

Recept na palačinky na slano najdete ZDE

Špenátové palačinky

Palačinky se špenátem už jsou dnes klasika, která představuje rychlou a chutnou večeři.

Recept na špenátové palačinky najdete ZDE

Palačinky s tvarohem a čokoládou

Milovníci sladkého jistě ocení palačinky přelité čokoládou s tvarohovou náplní. Do dětí tímto způsobem dostanete i zdravý tvaroh plný bílkovin.

Recept na palačinky s tvarohem a čokoládou najdete ZDE

Palačinky tenké jako papír

Pokud toužíte po tenkých palačinkách, počítejte s půlhodinou navíc. Tekuté těsto nechte odležet a až poté nalijte na rozpálenou pánev, aby se netrhalo.

Recept na tenounké palačinky najdete ZDE

Crêpes suzette – Francouzské palačinky

Jen málokterá země je spojena s kvalitní gastronomií tak, jako právě Francie. Vyzkoušejte palačinky podle tradičního receptu, takzvané crêpes suzette, které se namáčí do pomerančového karamelu, díky kterému jsou krásně šťavnaté.

Recept na crêpes suzette najdete ZDE