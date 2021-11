Rohlíky nakrájejte na malé kostičky a vložte do mísy. Smíchejte s moukou, solí a práškem do pečiva. Přidejte vejce a sodovku, vypracujte těsto, přendejte na pomoučněný vál a vytvarujte 2 oválné knedlíky . Vařte v osolené vodě 14 minut, potom otočte a vařte dalších 14 minut.

Do mísy nasypte mouku, nakrájené rohlíky a sůl. Oddělte žloutky a bílky vyšlehejte. K mouce nalijte mléko, žloutky a sníh z bílků. Těsto rozdělte do dvou mikrotenových sáčků, stlačte je na spodní části a vytvarujte souměrné šišky. Vařte ponořené ve vodě tak, aby horní část sáčku přesahovala přes okraj hrnce, ale knedlíky volně plavaly, asi 28 minut. Potom je vyjměte ze sáčku a nakrájejte pomocí nitě.

Hrnkové celozrnné knedlíky

4 porce, příprava: 50 minut

200 g hrubé špaldové mouky, 30 g rýžových burisonů, 1 lžička soli, 5 g mořské sušené řasy (nemusí být), 1 vejce, 250 ml plnotučného mléka (nebo sójového mléka), sádlo na vymazání hrníčků

Do mísy nasypte mouku, přidejte burisony, sůl a nadrobno nasekané řasy. Oddělte žloutek a z bílku vyšlehejte sníh. Mléko, žloutek a nakonec sníh přidejte do mísy a vypracujte těsto. Sádlem vymažte hrnky o objemu 250 ml a nalijte do poloviny hrnku těsto. Obsah vyjde na 3 hrnky. Ty pak vložte do vroucí vody asi do 3/4 jejich výšky. Vařte 35 minut bez pokličky. Špejlí pak vyzkoušejte, zda je knedlík hotový (musí zůstat suchá).