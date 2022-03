Krůtí maso je lehce stravitelné, přitom je šťavnaté a chutné. Zkuste z něj recepty, které běžně děláte z hovězího nebo vepřového masa.

1. Chilli con carne jinak

Odlehčenou variantu téhle mexické klasiky si prostě zamilujete. Krůtí chilli con carne představuje perfektní kombinaci zdravého a výživného. Luštěniny spolehlivě zasytí a dietní krůtí a zelenina se zase postarají o to, abyste si tuhle dobrotu nemuseli vyčítat.

Recept na krůtí chilli con carne najdete ZDE

Tip na video: Blesková krůtí sekaná:

2. S rýžovými nudlemi i šafránovými těstovinami

Pokud si myslíte, že se rýžové nudle hodí jenom do číny, je načase je vyzkoušet i jinak. Svěží díky limetce a mátě a lehce pikantní díky chilli – tento recept na rýžové nudle s krůtím masem musíte vyzkoušet.

Recept na rýžové nudle s krůtím masem najdete ZDE

Italské krůtí ragú se šafránovými těstovinami vám zabere čtvrt hodiny a chutnat bude zaručeně. Pro autentické šafránové těstoviny se vyplatí jít do italských specialit, bude ale stačit i jenom snítku šafránu přidat do vody při vaření těstovin běžných.

Recept na italské krůtí ragú se šafránovými těstovinami najdete ZDE

3. Guláš zdravěji

Ano, čtete správně. I guláš může být krůtí! A o to, že by chutnal hůř než ten klasický, se rozhodně bát nemusíte. Krůtí guláš s těstovinami vás nadchne svým aroma a hustou omáčkou. To, že je daleko zdravější, už je jenom bonus navíc.

Recept na krůtí guláš s těstovinami najdete ZDE

4. Krůtí bochánky se svěží okurkovou salsou

Ani tento jednoduchý vynikající recept podle Zdeňka Pohlreicha by vás neměl minout. Krůtí bochánky s okurkovou salsou jsou jarní a svěží a zároveň pořádné jídlo, po kterém vám jen tak nevyhládne. Nejlepší jsou samozřejmě na grilu, ale i z pánve budou chutnat výtečně.

Recept na krůtí bochánky s okurkovou salsou najdete ZDE

5. Šťavnatý burger na řecký způsob

Dobrý burger jednou začas neuškodí a tím méně tenhle krůtí hamburger s pikantní majonézou. Recept, který možná není stoprocentně dietní, ale můžeme vám slíbit, že na tom vám už po prvním soustu přestane záležet.

Recept na krůtí hamburger s pikantní majonézou najdete ZDE

6. Plněná krůtí prsa s kuskusem na chuť i pro zdraví

Jídlo, které vašemu tělu dodá, co potřebuje, je zdravé a zároveň dokonale chutná? Plněná krůtí prsa s kuskusem budete chtít jíst klidně každý týden. Maso, žampiony a parmazán jsou skvělým důkazem, že zdravé jídlo neznamená bez chuti.

Recept na plněná krůtí prsa s kuskusem najdete ZDE

Snažíte se vařit zdravě, ale už vám docházejí nápady? Podívejte se TADY na 30 nejlepších dietních dezertů, salátů, polévek a dalších dobrot, se kterými se bude hubnout samo.

7. Krůtí závin do práce i na party

Slané záviny jsou oblíbené a není se čemu divit – jsou jednoduché a hodí se na jakoukoliv příležitost. Krůtí závin patří k jasným favoritům, přijde k chuti na svačinu, na oběd do kanceláře i jako občerstvení na party.

Recept na krůtí závin najdete ZDE

8. Netradiční krůtí v pivní šťávě

Krůtí a víno je klasika, věděli jste ale, že stejně dobře může krůtímu masu slušet i pivo? Neodolatelné zapečené dalamánky s krůtím masem v pivní šťávě vás o tom přesvědčí. Pokud si čas od času rádi zahřešíte ve fast foodu, zároveň se ale snažíte hledat zdravější alternativy a pořádné jídlo, je tohle recept přímo pro vás.

Recept na zapečené dalamánky s krůtím masem v pivní šťávě najdete ZDE