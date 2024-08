8 věcí, které nemají v pravém přítelství místo

Mít kamarádku nebo kamaráda na celý život je výhra. Občas vás někdo zklame nebo podrazí, ale určitě se ve vašem světě najde někdo, kdo je vašemu srdci nejbližší. Co by takový nejlepší přítel či kamarádka rozhodně neměli dělat?



Část 1 / 8



Nemluví pořád jen o sobě Správnou kamarádku či kamaráda by mělo zajímat, co se děje ve vašem osobním životě, a měli by si umět najít čas na to vás vyslechnout. Pokud mluví neustále jen o sobě a vy nemáte žádný prostor, nejde o vyrovnané přátelství.

Pokračování 2 / 8 Nepomlouvá vás Nemusíte se bát, že by o vás kamarádka mluvila špatně za vašimi zády. Kamarádky se prostě nepomlouvají, ať se děje, co se děje. Pokud k vám má nějaké výhrady, měla by být schopná říct vám je přímo do očí, ne je probírat s někým dalším.

Pokračování 3 / 8 Neodrazuje vás od vašich cílů Ať už jde o pravidelné chození do posilovny nebo o vaše rozhodnutí, že změníte zaměstnání, vaše kamarádka by měla být za každou cenu po vašem boku a povzbuzovat vás ve vašem rozhodnutí. Prostě vás tlačit dopředu, když to potřebujete.

Pokračování 4 / 8 Nemaže med kolem pusy Když vidí, že vám nesluší vaše nové šaty, upřímně vám to řekne a nepustí vás do společnosti jako strašáka. Stejně tak vám dá najevo, když vidí, že děláte chybu, ať už jde o nového partnera, práci nebo výchovu dětí.

Pokračování 5 / 8 Neprozrazuje tajemství Komu jinému byste měla svěřit svá největší tajemství než nejlepší přítelkyni? Ta se mimo jiné pozná tak, že vaše tajemství nikdy nevyzradí a vezme si ho takzvaně do hrobu. Pokud jí řeknete něco osobního a intimního, měla byste si být jistá, že to zůstane jen mezi vámi dvěma.

Pokračování 6 / 8 Nežárlí a nezávidí Nežárlí na vás a přeje vám jen to nejlepší. Když dostanete v práci přidáno, je ona ta první, kdo k vám dorazí s lahví sektu na oslavu. Stejně tak nežárlí na vašeho partnera nebo rodinu, případně nezávidí cíl vaší letošní dovolené.

Pokračování 7 / 8 Je na ni spoleh Ať se děje, co se děje, víte, že se na ni můžete ve dne v noci spolehnout. I když třeba neumí v každé situaci pomoct, i její psychická podpora je důležitá a vy byste měla mít jistotu, že když jí zavoláte ve čtyři ráno, bude schopná vás podpořit.

Pokračování 8 / 8 Nevzdává to s vámi I když jí občas určitě pěkně lezete na nervy (a ona vám samozřejmě taky), nevzdává to s vámi. Sice si sem tam můžete vjet do vlasů, když není nálada nebo nemáte stejný názor, žádná hádka však pro ni neznamená, že by to s vámi měla vzdát.