1. Choďte spát ve stejnou dobu

Pravidelný režim pomůže posílit váš biorytmus. Naše tělo dokáže pracovat velice dobře, pokud je na něco zvyklé. Vytvořte si uklidňující rituál před spánkem a opakujte jej tak každý den. Tělo už vás pak samo navede do klidné fáze, kdy vypustí všechen stres a povinnosti.

Jak na snadnější usínání: Před spaním se rozmazlete teplou koupelí, do níž přidáte relaxační olej. Vhodná je vůně levandule, meduňky či bergamotu. Použít můžete i nejrůznější aromatické oleje, které můžete kromě koupele aplikovat i na oblast spánků. Tělo tak připravíte na klidový režim.

2. Před spaním příliš nejezte ani nepijte

Zvykněte si na lehké večeře podávané asi dvě hodiny před ulehnutím. Jste-li náchylní k pálení žáhy, vynechte večer kořeněná a tučná jídla. I to má vliv na kvalitní spánek. Hlídejte si také množství tekutin, které před spaním vypijete. Zbytečně mnoho tekutin vás bude v průběhu noci budit, takže budete muset vstát a jít na toaletu.

3. Večer se vyhněte alkoholu, nikotinu a kofeinu

Jde o stimulanty, které udržují tělo v bdělejším stavu, a to není večer žádoucí. Tělo by se naopak mělo zklidnit a připravit na spánek. Kofein byste neměli pít už osm hodin před plánovaným odchodem do postele, tak dlouho totiž tělu trvá, než ho všechen zpracuje a vyrovná se s jeho vedlejšími účinky. I alkohol, který si mnoho lidí dává pro lepší spaní, má na spánek rušivý vliv.

Pravidelný režim pomůže posílit váš biorytmus.

4. Cvičte! Ideálně ráno

Téměř každý expert na spánek vám řekne, že ranní cvičení dopomáhá ke kvalitnějšímu usínání, ale zároveň pomůže i se vstáváním. Krátká rozcvička nebo jen protažení bude pozitivně působit na vaše tělo a zajistí, abyste se cítili svěží a plní energie na celý zbytek dne.

5. Ložnice jako oáza klidu

Zařiďte si klidnou, pohodlnou ložnici, s dobrým větráním a zatemněním. Vždy by v ní mělo být chladněji než v ostatních místnostech. Pokud v ložnici málo větráte, hromadí se v ní oxid uhličitý, který běžně vydechujeme. Právě ten může za bolest hlavy či nekvalitní spánek. Řešením mohou být čističky vzduchu s ionizátorem.

6. Zapomeňte na rušivé elementy

Ložnice je místo, kde se odpočívá a relaxuje. Nepatří sem ani počítač, ani práce a ani televize. Pokud je tam máte, odstraňte je. Televize narušuje klid a harmonii a vnáší do ložnice stres, a kazí tím spánek.

7. Uvolněte se sexem

Slyšeli jste také doporučení, že pro lepší spánek bychom se měli občas před spaním milovat? Ano, bylo tu doporučení, že bychom neměli sportovat několik hodin před ulehnutím. Sex ale má na poli aktivity obecně velmi specifické pole. Jeho „následky“ jsou přinejmenším upokojující a celá řada lidí proklamuje, že jim sex před spaním pomáhá zaručovat kvalitní a dobrý spánek.

8. Na kvalitě nešetřete

Investujte do kvalitní matrace a pohodlného polštáře. Nejlepší volbou jsou zdravotní matrace z patentovaných pěn, které se dokáží přizpůsobit tvaru těla a podpořit každou jeho část zvlášť.