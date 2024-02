9 skvělých míst, kam vyrazit sólo nebo s rodinou v únoru. Máme něco pro každého!

Noční stopa Valachy

Výjimečný večerní závod na běžkách klasickou technikou s intervalovým startem a také první závod DATART Valachy tour 2024 se koná 3. února na okruhu dlouhém 7,5 km na strojově upravených tratích ve Velkých Karlovicích v údolí Léskové na Valašsku. Akce je určena pro širokou veřejnost a její součástí jsou i dětské závody – děti starší 6 let závodí na běžkách, mladší v běhu.

Pokud na tento unikátní závod zamíříte, doporučujeme umocnit sportovní zážitek pobytem v hotelu Horal, jehož součástí je relaxační centrum s třemi termálními bazény, fitkem a saunovým světem. Anebo v komornějším Spa hotelu Lanterna, který nabízí kromě kvalitního wellness špičkovou gastronomii ve své zážitkové restauraci Vyhlídka a ubytování v unikátních pokojích se zimní zahradou, vanou a výhledem do romantické krajiny, či v pokojích s vlastní vířivkou a krbem pro skutečně romantické večery.

Škola vaření láká nadšené kuchaře i pekaře

Chcete se naučit péct pravý kvasový chleba? Nebo vás láká příprava ryb či japonská kuchyně? A co nahlédnout do tajů odpalovaného těsta, makronek, pralinek či dokonalých dortů? Zlínská Škola vaření pořádá kurzy vaření a pečení, které probíhají pod dohledem mistrů ve svém oboru s komfortním zázemím Bistrotéky Valachy.

Zde je nabídka těch nejzajímavějších, které se konají v nejbližší době: Ryba a mořské plody (6. 2. 2024), Tajemství makronek (7. 2. a 20. 3. 2024), Výroba čokoládových pralinek (13. 2. a 27. 3. 2024), Kurz valašské kuchyně (14. 2. 2024), Kurz pečení kvasového chleba (18. 2., 25. 2. a 17. 3. 2024), Japonská kuchyně (19. 2. 2024), Vaření podle Jamieho Olivera (20. 2. 2024), Moderní odpalované těsto (21. 2. a 11. 3. 2024), Curry čtyř asijských zemí (26. 2. 2024), Street food letem světem (27. 2. 2024) a Neobyčejné zákusky (28. 2. 2024).

420PEOPLE zve na představení i workshop

Soubor současného tance 420PEOPLE patří k tomu nejlepšímu, co dnes česká taneční scéna nabízí, a vy se o tom můžete přesvědčit hned 5. nebo 6. února na legendárním představení THE WATCHER s kapelou Please The Trees v pražské La Fabrice, kdy zažijete nejen taneční, ale i hudební extázi.

420PEOPLE pořádá také pravidelné tvůrčí pohybové workshopy a 6. 2. se jeden koná pod vedením Václava Kuneše (spoluzakladatele a uměleckého šéfa 420PEOPLE) a Václava Havelky (z Please The Trees) v La Fabrice.

V únoru pak můžete navštívit ještě dvě představení v domovském studiu souboru – ve studiu Maiselovka v centru Prahy: 23. a 24. února 42+PEOPLE: WHERE, za něž získala loni v oboru tanec Helena Arenbergerová cenu Thálie a 29. února (a pak hned 1. března) premiéru zcela nového představení PULPS.

Monkey’s Gym pořádá kurzy bruslení pro děti

Chcete, aby se vaše děti naučily bruslit a užily si u toho spoustu zábavy? Zkušení instruktoři z pohybového centra Monkey’s Gym pro ně už tradičně pořádají na střeše pražské Galerie Harfa oblíbené kurzy ledního bruslení. Jsou určeny pro děti starší 4 let, a to pro začátečníky i pokročilé, protože malí bruslaři jsou tady rozděleni do skupinek podle svých dovedností.

Začátečníky instruktoři provedou prvními krůčky na bruslích, ukážou jim základy pohybu, dodají jim potřebné sebevědomí při nové činnosti a společně se naučí novému sportu tak, aby mohli následně s rodiči, nebo v rámci volného bruslení, již sami zkoušet jízdu.

Lekce trvá 55 minut, kurzy probíhají po celou zimu o víkendech v dopoledních hodinách – vždy jsou vypsány 3 termíny a v každé skupině je maximálně 18 dětí, kterým se věnují 4 zkušení instruktoři. Děti musí mít z důvodu bezpečnosti lyžařskou helmu a teplé rukavice, chrániče nutné nejsou. Přítomnost rodičů na ledě není povolena, ale maminky i tatínkové mohou přihlížet pokrokům svých ratolestí.

Eigasai: festival japonského filmu a kultury

Už 17. ročník festivalu japonského filmu a kultury Eigasai zve diváky do světa japonských piktogramů a pravidel. Jsou roztomilé, jsou otravné, jsou všude. Od 26. února do 2. března 2024 v kině Lucerna uvidíte, jak se filmoví hrdinové poperou se světem, v němž dodržovat pravidla je naprostou samozřejmostí.

Mají podvodníci, starý jakuzák nebo pětiletý raubíř, místo ve spořádané japonské společnosti? O tom se přesvědčíte na filmovém plátně. Sobotní Japonský den si užijí nejen děti. Můžete se těšit na divadlo, hudbu, tanec, výstavy, tvořivé dílny i japonské občerstvení. Přijďte si na týden vychutnat Japonsko v centru Prahy.

Juklík pořádá volné hodiny plavání

Máte doma malé vodomily? Pak jim jistě uděláte obrovskou radost, když je vezmete do plaveckého centra Juklík na volné hodiny plavání! Čekat tu na ně budou bazény s příjemně teplou vodou a nepřeberným množstvím hraček a pomůcek, které se používají při výuce plavání…

emáte čas účastnit se pravidelných kurzů plavání s dětmi, přesto byste občas rádi zašli se svým potomkem do bazénu se spoustou pomůcek k vodnímu dovádění? Pak se vydejte do Baby Clubu Juklík na Praze 5 nebo na Praze 10, kde pořádají pravidelné hodiny volného plavání. Strávíte s dětmi krásné chvíle a jistě oceníte i celkové prostředí klubu, kde považují za samozřejmost nočníky, přebalovací prostory, klidnější oddělení na kojení, zvýšená hygienická opatření a milý personál, který je na pobyt malých dětí zvyklý.

Po koupání můžete své drobotině v Juklíku dopřát zdarma odpočinek v prostorné a dobře vybavené herně a dát si dobrou kávu či něco malého k zakousnutí.

Do Rakouska na lyže i do božských lázní

Zimu plnou kontrastů a nekončících dobrodružství zažijete v rakouském Leogangu. Horští velikáni a romantická údolí vytvářejí nejkontrastnější region v Alpách: s lyžemi a snowboardy se můžete vydat na sjezdovky, s běžkami do upravených stop, pro odvážné jsou tu skokanské můstky, výlety na sněžnicích, pro rodiny sáňkování či bruslení.

V zážitkovém zimním Nordic parku se 21. ledna až 18. února dozvíte více o severském životním stylu na Dětských zimních hrách – připraven bude sněhový bar se spoustou severských specialit a chill-out zóna s DJ.

Zasloužený odpočinek pak na vás čeká v nově otevřených lázních Heaven Spa resortu Puradies, který je skvělou základnou pro zimní radovánky v Leogangu. Jedinečné panoramatické sauny, romantické koupací jezírko, venkovní bazén, do něhož se vstupuje z vnitřního bazénu, designové odpočívárny připomínající relaxační ostrůvky, fitness centrum i prosklená místnost pro jógu s výhledem na horské velikány vytvářejí jedinečnou atmosféru jako stvořenou pro relaxaci. Veškerý prostor je tady – díky nesčetným proskleným plochám – maximálně otevřen přírodě, takže jste neustále její součástí.

21 dní proti bolestem zad a stresu

Bolí vás záda, cítíte se ztuhlí nebo unavení? Pak právě vám je určený online kurz nazvaný 21 dní proti bolestem zad a stresu. Podle odborníků je právě 21 dní ta doba, za jakou se můžeme zbavit nějakého zlozvyku, anebo přijmout nový pozitivní návyk. Dobře to ví i pohybová specialistka Zuzana Rybářová, která bude všem, kdo si chtějí osvojit správné pohybové návyky a způsoby, jak předcházet stresovým situacím, po 21 dní průvodkyní v boji proti bolestem zad a stresu.

Účastníci kurzu se zároveň naučí, jak nové poznatky a cviky postupně začlenit do svého života v rámci každodenních 5 až 10minutových cvičení. Součástí jsou i antistresové techniky, protože za bolestí zad zpravidla stojí také stres.

Kurz focení foťákem i mobilem

Naučte se fotit krásy zimní Prahy na unikátním kurzu focení s foťákem nebo mobilem, kde se budete moct přiučit trikům a fíglům od profesionálního fotografa a vítěze Czech Press Photo Jana Rybáře.

Tyto kurzy probíhají nepřetržitě už 12 let a jsou jedinečné tím, že jsou veskrze praktické. Jan Rybář naučí účastníky kurzu během jednoho dne, tedy šesti intenzivních hodin, „tajným trikům“ a ukáže jim osvědčené postupy při profesionálním fotografování, a to v romantickém prostředí pražské náplavky a okolních parků.

Pro ty, kdo to na kurz nestíhají, je k dispozici web iFotografování.cz, kde si můžou v klidu zhlédnout spoustu návodných videí od toho, jak vybrat fotoaparát, jak ho nastavit a ovládat, až po velký návod plný praktických rad, jak skutečně skvěle fotit.