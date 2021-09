9 věcí, které vám v bytě kradou energii: Zbavte se jich!

Domov je místo, kam si chodíme odpočinout a dobít si baterky. Někdy ovšem doma necháváme zbytečně věci, které fungují jako upíři. Energii jen berou, místo aby nám ji dodávaly. Které to jsou?

Slepá zrcadla Magie zrcadel je velice silná, protože všechno, co odrážejí, také znásobují. A se stejnou razancí, jenže s opačným efektem, se chovají i takzvaná slepá zrcadla. Tedy taková, která mají své dobré časy už za sebou. Jejich spodní lesklá strana se odlupuje, povrch je našedlý, matný. Takové zrcadlo energii krade každému, kdo se do něj podívá nebo okolo něj prochází. Působí jako energetický upír. Takže žádnou nostalgii a žádné schovávání do sklepa nebo na půdu. Slepá a slepnoucí zrcadla musí okamžitě do popelnice. Efekt ucítíte okamžitě a obrovsky se vám uleví.

Dárky nevhodné a od nepřátel Věc, kterou vám dal někdo, kdo vám nepřeje nic dobrého, ať už je sebehezčí nebo hodně drahá, funguje proti vám, a to hned dvěma způsoby. Kdykoli se na ni podíváte, vzpomenete si na dárce a v hlavě se vám kvůli tomu rozjede kolotoč negativních myšlenek. Takový dar-nedar také funguje jako energetický hák, který si k vám dárce zasekl. Co s dárky od přátel, které se vám nelíbí nebo nehodí? Stanovte si lhůtu, po kterou dárek budete mít vystavený, a pak ho buď pošlete dál, nebo prostě vyhoďte.

Rozbité věci Vrzající dveře, kapající kohoutek, protékající záchod, oštípané okraje talířů a hrnků, nefungující spotřebiče a tak podobně. Všechno, co není funkční nebo funguje jen napůl, vám do bytu a tím pádem i do života nepřináší nic dobrého. Věci se budou zadrhávat, skřípat, příležitosti a peníze budou odtékat bůhví kam. Ta trocha námahy a času na opravu se vám tisíckrát vyplatí nejen na větší kvalitě života, ale také přímo na zdraví.

Věci po vašem ex Po rozchodu nebo smrti partnera, ve chvíli, kdy máte dobu truchlení a smutku už za sebou, byste se měla vyzbrojit odvahou a udělat velký úklid. Tedy jen v případě, že jste se rozhodla jít dál a třeba časem nechat do svého srdce přijít další lásku. Snubní prsteny, suvenýry z dovolených, dárky, jeho věci, které jste od něj dostala, to všechno musí pryč, pokud si chcete v hlavě i v životě udělat místo na někoho nového. No řekněte, který muž by se cítil dobře v bytě, který bude vypadat jako mauzoleum nebo síň slávy někoho jiného? Není špatné nechat si jednu společnou fotografii, pokud jde o manžela, který zemřel, ale po klasických rozchodech je opravdu dobré udělat radikální řez. Obzvlášť, pokud ten, kdo vztah ukončil, byl on.

Smůlovaté předměty Opařila jste sebe nebo dítě vodou z hrnce, který se vám vysmekl z ruky? Ošklivě jste se pořezala, ani nevíte jak? Okamžitě tyto věci dejte pryč, protože se na nich bude držet špatná energie. Taková věc totiž začne fungovat jako antitalisman a bude přitahovat jen další katastrofy. Lidé, kteří dělají extrémní sporty, nebo horolezci na smůlovaté předměty velice věří. Nikdy by si s sebou na skálu například nevzali karabinu, která se vysmekla ze smyčky a uhodila někoho do hlavy, nebo lano, ze kterého někdo jiný tragicky spadnul.

Uschlé květiny Téma suchých a umělých květin je, obzvlášť ve feng shui, starém čínském umění o harmonii domova, velké téma. Jak to tedy s nimi je? Nevadí, tedy na dobu určitou. Když si necháte na památku kytici růží jako vzpomínku na krásný večer a dárek z lásky, za nějaký čas, dejme tomu za 3 měsíce, ji dejte pryč. Uděláte si tak místo pro nějakou další. Suché květiny, na které se roky jen práší, opravdu energii ubírají. Život je přece pohyb, změna. A všechno, co stojí, jde proti tomu.

Sezonní ozdoby Stejné je to s jakoukoli výzdobou. Vánoční, velikonoční, dušičkovou. Když je po svátcích, je potřeba ozdoby uklidit nebo je vyměnit za nové. Vánoce jsou sice fajn, ale mít doma stromeček ještě na konci ledna je nesmysl. Čínská kosmologie na tohle má dobrou radu: „Dělej to, co je obvyklé v místě a čase, kde žiješ."

Hračky po dětech Zrušit dětské pokojíky se mnohým rodičům nechce. Nechávají je nedotčené pro ratolesti, aby se měly kam vrátit, kdyby... Pro vás to má tři nevýhody. Kdykoli k vám vaši dospělí potomci přijdou, vrátí se v čase a budou si připadat jako malé děti. Jenže oni už jimi nejsou! Další nevýhodou je prostor, který kvůli tomu nemůžete využít pro něco svého. Je neobývaný, bez energie, prázdný. Prázdnou a bez energie se pak může stát i určitá oblast vašeho života. Tím posledním minusem pro vás je, že kdykoli do prázdného dětského pokojíku vstoupíte, přepadnou vás vzpomínky, budete smutnit, že děti jsou už velké a vy doma sami a opuštění. Není tedy lepší takový pokoj využít pro sebe a svoje zájmy?