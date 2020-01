9 zaručených způsobů, jak zvládnout vztek dřív, než bouchnete jako papiňák

Dýchání je naprostá klasika, o které jste už určitě slyšeli. V návalu vzteku je totiž snadné zapomenout na správné dýchání. Ale je to právě mělký dech, který vás udržuje v bojovém režimu. Chcete-li se rychleji zklidnit, dýchejte spíše do břicha než do hrudníku.

Výbuchy vzteku vám moc nepomohou, ale to neznamená, že se po špatném dni nemůžete svěřit dobrému příteli nebo členu rodiny. Vypovídání se totiž zabrání probublávání vzteku hluboko uvnitř. Pokud vás někdo naštve, počkejte, až se uklidníte, pak mu ale věcně sdělte, co vám vadí, abyste se pokud možno vyhnuli opakování situace.

Rozpoznejte spouštěče a najděte alternativy

Pokud se každodenní dojíždění do práce autem změní ve stresující okamžiky dne, zkuste najít alternativní způsob přepravy nebo si posuňte pracovní dobu tak, abyste nemuseli vyjíždět v té největší špičce. Máte kolegu, který pořád mluví a ruší vás od práce? Pořiďte si sluchátka. Je důležité pochopit, jaké situace vás vytáčí. Jakmile se to uvědomíte, je snazší jim předcházet. Pokud si nejste jistí, co jitří vaše emoce, zkuste si to příště rozebrat, až se budete cítit zle. Byli jste s konkrétní osobou? Co jste dělali? Jaké pocity situaci předcházely?