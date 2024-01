Aby si vás ostatní zamilovali. 10 fíglů, jak být oblíbená

Potom přijměte za své jednoduché triky a způsoby chování, které vám přízeň u ostatních spolehlivě zajistí. Všechny vycházejí z výzkumu a studií vědců z amerických a kanadských univerzit či postřehů psychologů z Harvardu. Které u nich na vlastní kůži vyzkoušíte?

DARUJTE ČAS

Říká se, že to nejcennější, co můžeme druhému dát, je náš čas. Pokud budete s vybranými lidmi trávit pravidelně hodiny, zažívat s nimi nevšední okamžiky a ve chvílích krize nebo nepohody budete poblíž, jednoduše si vás zamilují.

BUĎTE JAKO ZRCADLO

Kopírujte nenuceně, a jen tak mimochodem, gesta nebo mimiku protějšku, se kterým hovoříte. Zaujměte podobný postoj, obdobně nakloňte hlavu, nasaďte takřka identický úsměv… Říká se tomu efekt chameleona nebo takzvané zrcadlení. Když sem tam přidáte dotyk – na ruku, rameno, na záda, jste za sympaťačku.

CHVALTE, KDYŽ JE ZA CO

Cítíte, že ta, ten či oni udělali něco mimořádně pěkného, podařil se jim husarský kousek, byli nad rámec pozorní a pečliví? Nešetřete komplimenty. Nejen tedy na jejich adresu, klidně se zmiňte o jejich úspěchu před ostatními. Ten, kdo mluví o druhých pozitivně, zanechává v posluchačích sám o sobě velmi dobrý dojem a je považovaný za dobrého člověka.

SMĚJTE SE

Ničím jiným druhého nenakazíte tak rychle a spolehlivě jako svou náladou. Když se budete usmívat a vidět sklenici vždy spíš poloplnou než poloprázdnou, přitáhnete si do života podobně naladěné lidi, kteří si vás s radostí pustí i do svého života. Když se navíc budete přívětivě tvářit i při seznamování, snáze si vás druhý zapamatuje.

OSLOVUJTE JMÉNEM

Dejte si záležet na tom, abyste osoby ve svém okruhu dobře poznala. Tedy si zapamatovala jejich křestní jména, případně i příjmení. Každý svoje jméno rád uslyší. Dáváte tím najevo, že si daného člověka vážíte, je pro vás nějakým způsobem důležitý.

ZRANITELNOST SE POČÍTÁ

Nedělejte přehnaná ramena. Dejte najevo, co se vás mimořádně dotýká, co pro vás není zrovna komfortní. Sice si nikdy nemůžete být jistá, jak to druhá strana přijme – jestli si skrz to třeba z vás nebude střílet, ale otevřenost se ve většině případů počítá. Navíc podle reakce snadno poznáte, kdo stojí za to a kdo naopak nikoli.

VŘELOST NADE VŠE

Pokud se chováte mile, přátelsky a empaticky, druzí vás vnímají jako důvěryhodnou osobu. Svěří se vám, leccos s vámi proberou, aniž by vás třeba i více znali. Když navíc máte i vyšší vzdělání, dobrý post ve své profesi – aniž byste to dávala ale okázale najevo, stáváte se respektovanou osobou. Podle Amy Cuddy, psycholožky z Harvardu, je nutné ale nesplést pořadí – nejdřív ukažte, že máte dobré a milé srdce a až potom se vytaste se svými schopnostmi.

NESBÍREJTE A NEŠIŘTE DRBY

Ať už o druhém, nebo třetím člověku ve vašem okolí cokoli třaskavého víte, nechte si to pro sebe. Zvlášť když vás o to třeba požádal. Žádné plusové body prozrazením nenasbíráte – možná druhé ohromíte, pobavíte, ale zároveň budete považovaná za tu, která neudrží tajemství a není radno se jí s čímkoli svěřovat. S tím se pojí i nečestnost a nespolehlivost.

DEJTE DRUHÝM PROSTOR

To znamená jediné – nechte je mluvit, a to, i když je někdy opojné mluvit o sobě. Podle jedné z harvardských studií je to pro tělo stejně slastné jako sex, peníze nebo dobré jídlo. Chcete-li ale zaujmout a udělat ten nejlepší dojem, nechte mluvit druhé, zkrátka ať se vypovídají. Tuhle chvíli si zapamatují jako jeden z příjemných zážitků.

TAKY NEJSTE NEOMYLNÁ…

Nebojte se přiznat, že něco nevíte, něčemu nerozumíte. Ukázat svoje slabé stránky není žádné selhání, naopak, ukazujete tím, že jste taky jen člověk, který se čas od času mýlí. Druhým budete blízká, snadno se s vámi ztotožní. Vůbec se nebojte přiznat ani svoji chybu nebo zásadní přešlap. Zabodujete, když se omluvíte.