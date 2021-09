ADÉLA (38): Můj život ovládal sex, musela jsem se jít léčit

Adéla byla vždycky vášnivá a sex milovala. Myslela si, že je s ní všechno v pořádku, do chvíle, než jí její nezkrotná touha zničila manželství. Brzy zjistila, že má velký problém, který se musí řešit.

Přiznám se, že jsem byla vždy trochu koketa. Už od svých čtrnácti let jsem vyhledávala pozornost opačného pohlaví. Na vysoké jsem poznala Radka a pár let na to jsme se vzali. Byla mezi námi obrovská vášeň. Tedy do doby, než jsem zjistila, že mám problém…

Přestěhovali jsme se do menšího domku po Radkově tetě a naše budoucnost se zdála růžová. Po půlroce manželství se přirozeně stalo to, co se děje v každém vztahu. Zamilovanost opadne, lidé si zevšední a sex už není na denním pořádku.

A to byl pro mě obrovský kámen úrazu. Protože Radek hrozně chrápal, začali jsme spát odděleně, on v pokoji pro hosty a já v ložnici. Chodila jsem za Radkem snad každý večer, protože jsem se chtěla milovat.

Zpočátku mu to samozřejmě jako chlapovi lichotilo, ale ani ne po dvou měsících už začal být otrávený, protože moje sexuální náruživost se zvyšovala. Jakmile přišel z práce, vrhala jsem se na něj. Nebylo to o tom, že bych si neuměla udělat dobře sama, ale prostě jsem to chtěla zažívat ve dvou.

Pořád jsem si říkala, vždyť jsem mladá, měla bych si užívat vztah plný vášně a podobně. Když mi svobodné nebo i zadané kamarádky vyprávěly o svých sexuálních zážitcích a vzrušujících záletech, vlastně jsem jim záviděla.

A tak jsem se rozhodla Radkovi zahnout. Jenže z jednoho mého záletu se stala závislost. Bavil mě nový neotřelý sex, a tak jsem si založila profil na seznamce, kde šlo výhradně o domluvu sexuálních schůzek.

Rozjela jsem to natolik, že když to zprůměruji, každý týden jsem měla jiného muže na sex, samozřejmě vždy s ochranou. Většinou jsem se s nimi scházela o pátečních večerech, protože to Radek býval vždy v hospodě s kamarády. V tomto nechutném režimu jsem fungovala několik měsíců. Netrvalo dlouho a manžel mi na to přišel. Rozvedl se se mnou a já to musela přijmout, měl na to plné právo.

Necelý rok od rozvodu jsem měla nový vztah s Vojtou. Situace se opakovala. Vydržela jsem mu být věrná asi měsíc a půl, dokud jsem se znovu nepřihlásila na seznamku.

Myslela jsem na sex dnem i nocí, představovala si nejrůznější fantazie a velice často jsem si dělala dobře i pětkrát za den. Nebyl den, kdy bych mohla vydržet bez orgasmu! Myslela jsem si, že když jsem mladá, je to přece normální. Moje urputná závislost na sexu zničila i vztah s Vojtou.

Zůstala jsem sama a zoufalá. Nešlo jen o to, že si tím ničím vztahy a ubližuji svým partnerům, ale riskovala jsem i vlastní zdraví tím, jak promiskuitní jsem byla!

Začala jsem si o své závislosti číst nějaké články na internetu, až jsem nakonec oslovila odbornou terapeutku a začala docházet na sezení. Je to už šest let zpět a já se zklidnila. Naučila jsem se s tím pracovat. Ale určitý kus nymfomanky ve mně zůstal.