Adina Mandlová: První manžel spáchal sebevraždu, poslední byl gay

Manžel kvůli ní spáchal sebevraždu

Její filmová kariéra byla hvězdná. Ale přestože vypadala jako holka, která nemá žádné trable, užila si toho dost. V osmi letech přišla o otce, ve čtrnácti ji pravděpodobně zneužíval otčím. Když jí bylo osmnáct, přišla do jiného stavu, ale šla na potrat. Poprvé se taky pokusila o sebevraždu.

Zdroj videa: CNC

Prvorepublikový sexsymbol měl na svém kontě i spoustu milenců. Herečka měla čtyři manžele. První z nich byl levicově zaměřený malíř Zdeněk Tůma, který sice nebyl pracháč, ale naučil ji malovat. Ona mu však byla nevěrná, takže emočně rozháraný umělec spáchal po roce manželství sebevraždu.

V té době to táhla s hercem Vladimírem Šmeralem, kvůli kterému si její manžel Tůma pustil plyn. Herec byl ženatý, a navíc měl za ženu Židovku. Skončil v koncentračním táboře a Mandlová, která s ním otěhotněla, potratila. Děti už pak nikdy neměla.

V Československu už si nezahrála

Koketovala s Němci, ovšem některá obvinění nebyla pravdivá. Přesto Adina po válce skončila ve vězení na Pankráci. Nazývali ji fašistickou čubkou a jen málokdo se jí zastal. Za pomoci přátel se nakonec Mandlová dostala na svobodu a chtěla pokračovat v herecké kariéře. Žádný comeback se bohužel nekonal. Její minulost ji dohnala a ministr kultury jí řekl: „Milostivá, vaše filmy se už nikdy v Československu hrát nebudou.“

Brzo nato se v jednom pražském baru seznámila s Josefem Kočvárkem, který po Mnichově utekl do Anglie a vstoupil do RAF. Získal anglické občanství a změnil si jméno na Joe Knight. Začali spolu chodit a později se vzali. Hned druhý den po svatbě odešli na anglický konzulát, kde dostala Mandlová pas. Za čtrnáct dní už byla za mořem.

Ve své knize Dneska už se tomu směju Adina vzpomíná, že Československo opouštěla se smíšenými pocity. Na jedné straně byla šťastná, na druhé pociťovala úzkost i strach, že už nikdy neuvidí Prahu. Později přiznala, že odchod do Anglie byl chyba, protože byla ve věku, kdy je těžké začít novou kariéru, a navíc v cizím jazyce.

Zkoušela štěstí ve Velké Británii

V Anglii pracovala jako kuchařka, švadlena i pomocnice v domácnosti. Získala roli ve filmu The Fool and Princess, který jí přinesl uznání. Rozvedla se s Josefem a podporu našla u bohatého Geoffreyho. I za něj se nakonec provdala. „Všichni mi domlouvali, abych si ho vzala. Na jedné straně nejistá existence, na druhé možnost bezstarostného života v přepychu a konec potíží, kdo zaplatí činži,“ vzpomíná ve své knize. Brzo po svatbě se ale Geoffrey změnil, Adinu považoval za majetek a všechno muselo být po jeho. Není divu, že po dvou letech skončilo i tohle manželství.

V roce 1949 začala zkoušet divadelní hru a kostýmy navrhoval Ben Pearson. Měl velký obchodní dům s dámskými šaty v Yorkshiru, salon v Londýně a navrhoval pro mnohé filmové a divadelní společnosti. Hned napoprvé se Adině zalíbil. Když se o tom zmínila produkčnímu, se smíchem ji odbyl, že Ben je homosexuál a že má smůlu.

Adina však Bena okouzlila, spřátelili se a báječně si rozuměli. Mandlová s Benem trávila spoustu času, chodili do divadel a na večeře, ale jejich přátelství bylo platonické. Později se to ale změnilo. Ben se Adině přiznal, že ji má rád, přestože je homosexuál. Stali se z nich milenci a Adina ve své životopisné knize říká: „Byli jsme do sebe velice zamilovaní. Vědomí, že jsem jeho první, a jak nikdy nepřestal tvrdit, poslední milenka, jen zvyšovalo půvab našeho vztahu.“

Vzala si homosexuála

V červnu 1954 se Adina a Ben vzali, za svědka jim šla Benova posluhovačka. V Anglii s manželem žili až do roku 1966. V tomtéž roce dostala nabídku do Prahy, aby hrála v muzikálu Hello, Dolly. Bylo to od války poprvé, co se ocitla znova doma. Bohužel comeback se nekonal, bývalí herečtí kolegové rozjeli kampaň proti jejímu hostování v Hudebním divadle Karlín. Adina definitivně odjela zpět do Anglie a byla rozhodnutá, že končí nejen s Československem, ale taky s Anglií.

S manželem Benem se rozhodli, že se přestěhují někam, kde je klid a teplo. Projeli jižní Evropu, navštívili Francii, Itálii i Španělsko, ale nakonec je okouzlila Malta. Teprve tam našla Adina klid. „Slunce svítí, nebe je modré, v zahradě všechno kvete a když se ráno probouzím, jsem zase ráda na světě,“ píše ve své životopisné knize. Oceňovala mimo jiné i to, že ji tam nikdo neznal, nic jí nikdo nezáviděl ani se jí nepokoušel ublížit.

Na sklonku života se vrátila do Čech

Na Maltě žili od roku 1967 do roku 1981. Měli starou farmu uprostřed vesnice Balzan. Usedlost nechali zrekonstruovat. Dnes se v uličce, kde dům stál, nachází cedule, na níž je napsáno, že zde žila česká herečka Mandlová.

V roce 1981 se z Malty přestěhovali do Kanady. Když její milovaný Ben v roce 1990 zemřel, Adina tam už nechtěla zůstat. Strávili spolu úctyhodných 37 let a bylo to skutečně šťastné manželství. Mandlová byla v pokročilém věku, přesto se rozhodla, že se vrátí do rodné vlasti, aby zde strávila poslední měsíce svého života. Zemřela v příbramské nemocnici v červnu 1991.

