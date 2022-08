ADRIANA (38): Tchyně nám zničila vztah, hlídala mě a žalovala na mě partnerovi

Vztahy v rodině bývají občas ošemetné, obzvlášť pokud jde o ty mezi ženou a tchyní. Adriana poznala na vlastní kůži, jak může být matka partnera zákeřná a kam až to může vést.

S Davidem jsme se poznali na jedné venkovské zábavě. Skvěle jsme si rozuměli, a protože jsme bydleli kousek od sebe, mohli jsme se často vídat, aniž bychom spolu museli žít pod jednou střechou. Přesto jsme logicky po nějaké době došli k rozhodnutí, že je načase spolu i bydlet.

A protože pronájmy byly na naše příjmy dost vysoké, nabídla nám Davidova maminka, že bychom mohli bydlet u nich, kde je prostoru dost. Moc se mi to nejdřív nelíbilo a byla jsem raději ochotná se uskromnit, abychom zaplatili vlastní bydlení, jenže David mě pořád přesvědčoval, že je to zbytečné.

Podlehla jsem jeho naléhání a nabídku potenciální tchyně přijala. Jeho rodina mě přijala skvěle a já jsem litovala, že jsem se společnému bydlení tak bránila. Začala jsem pomýšlet i na založení rodiny, ale idylka netrvala dlouho. David mi totiž zanedlouho oznámil, že odjíždí na rok pracovat do Německa a domů bude jezdit jen na víkendy. Hned mi došlo, proč tak na mě naléhal.

Chvíli se mi po Davidovi přes týden hodně stýskalo, ale zase jsem si říkala, že o to víc si užijeme společné víkendy. Navíc rodiče Davida se ke mně chovali, jako bych byla jejich vlastní, takže jsem se tam necítila jako navíc do počtu. Všechno fungovalo skvěle, alespoň do doby, než jsem šla v týdnu s kamarádkou večer na skleničku.

Hned následovalo kolečko vyslýchání, s kým jsem tam byla a jestli mi přijde vhodné chodit takhle ven bez Davidova vědomí. Také mi vždycky David ze zahraničí hned volal nebo psal, co dělám. Brzy mi došlo, že má aktuální zprávy od své maminky, což mi po nějaké době také potvrdil.

Mám ráda svou svobodu a ani vlastní rodiče mě takhle nehlídali. Ani si nemyslím, že by to bylo nutné, nejsem žádná rebelka. Připadalo mi normální si jen tak vyjít ven i bez partnera. Dělala jsem si proto dál, co jsem chtěla a výslechy začala ignorovat. Bohužel, Davidova maminka stále přiostřovala.

Když se David vrátil na víkend domů, vyčítala mi, že jsem mu nenavařila a on chudák hladový se musel najíst u ní. Vlastně všechno, co jsem dělala, bylo hned špatně, a dokonce jsem v jejích očích jejího syna nemilovala dost.

David se mě bohužel nikdy nezastal. Všechno, co řekla jeho máma, bylo svaté. Odloučení a tlak z Davidovy rodiny nakonec moje city k němu zadupaly do země, až jsem se jednoho dne rozhodla najít si vlastní bydlení. Nedlouho poté jsme se s Davidem také rozešli. Nyní už mám svoji rodinu a dávám si velký pozor na to, aby nám moji a partnerovi rodiče příliš nezasahovali do soukromí.