ADRIANA (39): Můj manžel je notorický lhář, ohrozil zdraví syna. Přemýšlím o rozvodu

Adriana by ráda zachránila svoje manželství, její partner však má pocit, že je vše v pořádku, a odmítá spolupracovat. Pro Adrianu je to znamení, že by měla přemýšlet o rozvodu. Je to správné rozhodnutí?

Když jsem svého manžela poznala, byl to vyhlášený proutník. Pohyboval se v hudebním světě, a tak o příležitosti k jednorázovým i dlouhotrvajícím avantýrám nikdy neměl nouzi. A to ani tehdy, když už byl ženatý se svojí bývalou. V té době mě ničím nepřitahoval, moc jsem mu nevěnovala pozornost a nikdy by mě nenapadlo, že spolu jednou skončíme.

Než k tomu došlo, prošla jsem si několika vážnými vztahy, zatímco Vojtovi pomalu krachovalo manželství, ze kterého vzešly hned tři děti. V té době jsme na sebe začali narážet víc a víc a z jeho strany byl patrný zájem.

Mě ale ani ve snu nenapadlo, že bych si začala s někým, kdo je ženatý, i když jsem věděla, jak to doma má. Tím spíš, že jsem znala jeho pověst a věděla jsem, že jeho postelí prošlo neuvěřitelné množství žen. Nevěřila jsem mu, že se mnou by to bylo jinak, a myslela jsem si, že mu jde jen o sex, po kterém na mě ihned zapomene.

Přesto se z nás ale stali přátelé a trvalo ještě dlouhou dobu, než se tento vztah změnil. Vojta se mi často svěřoval s problémy s manželkou i s dětmi, později se mnou řešil i rozvod. Chápal, že toho nechci být součástí, a přestal mě uhánět. Zároveň se ale zklidnil, i co se týkalo jeho avantýr, a vypadalo to, že konečně dospěl.

Vlastně mě nakonec překvapilo, jak s grácií zvládl rozvod s manželkou, která mu házela klacky pod nohy, a jak rozumně se ke všemu postavil. Najednou jsem cítila, že pro mě je víc než jen kamarád, a tak jsem mu to brzy dala najevo. Od vztahu s ním mě okolí samozřejmě odrazovalo, ale já jsem si nedala říct, protože jsem přece na vlastní oči viděla, jakou proměnou prošel. Nakonec to však nebylo jeho záletnictví, co pokazilo náš vztah.

Ze začátku bylo vše jak na růžovém obláčku a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo někdy změnit. Jenže sotva pár měsíců poté, co jsme se dali dohromady, jsem otěhotněla. V té době už jsem popravdě měla nejvyšší čas mít dítě, a tak jsem měla radost. Vojta je o dvanáct let starší, a navíc už tři děti má, takže byl s nadšením opatrnější, ale nakonec se radoval také. Ještě před porodem jsme se vzali a já se začala těšit na novou kapitolu svého života.

Když se mi narodil syn, zcela jsem propadla mateřství a žila jen pro něj. Uznávám, byla to trochu chyba, že jsem manžela zanedbávala, pravdou ale je, že problémy by přišly tak jako tak, jen jsem si jich mohla všimnout dřív. Po nějaké době jsem ale začala opět vnímat svět kolem sebe včetně svého muže a tehdy to začalo.

Uvědomila jsem si totiž, že neustále lže. Ale nejen v zásadních věcech, ale i v naprostých drobnostech, kdy to bylo úplně zbytečné. Později jsem zjistila, že se snažil svými výmysly mnou manipulovat. A co víc, jeho chování začalo ovlivňovat i našeho syna. Čím déle jsem to sledovala, tím víc lží přibývalo, ale když jsem se s ním o tom snažila mluvit, jen se mi vysmál nebo odvedl řeč jinam.

Až po nějaké době se jedno z jeho dětí z předchozího manželství zmínilo, že tyto problémy řešila už i jeho předchozí žena. Vojta prý je patologický lhář a nedá se s tím nic dělat. V té době už jsem sama navštěvovala psychologa, protože jsem si s rodinnými problémy nevěděla sama rady a myslela jsem si, že je vše moje chyba. Psycholog mi bohužel potvrdil, že s tímto problémem je těžké něco dělat, je to běh na dlouhou trať a většinou je těžké pacienta přesvědčit, aby se léčil. Vojta si samozřejmě myslí, že je v pořádku, a nechce nic řešit.

Situace vyvrcholila, když jsem zjistila, že mi lhal i ve chvílích, kdy hlídal našeho syna a měl ho nakrmit nebo mu dát léky. Tvrdil, že to udělal, ale já později zjistila, že to není pravda. Jakmile takhle ohrozil zdraví našeho dítěte, řekla jsem dost, sbalila jsem pár věcí a i se synem jsem odešla ke kamarádce.

Momentálně si dáváme na dva měsíce pauzu, abychom zjistili, jestli máme ještě chuť manželství zachraňovat. Já jsem ale už téměř rozhodnutá, že chci začít znovu. Synovi jsou teprve tři roky, proto si myslím, že by se s rozvodem vyrovnal snadno, než kdyby to přišlo až za několik let. Vojta se svým problémem bojovat nechce, tím pádem by se všechno vrátilo do starých kolejí. A já si říkám, že mám ještě pořád šanci na normální život…