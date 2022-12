Adventní čas a Vánoce hrají na city: Jak je zvládnout po ztrátě blízkého člověka?

Konec roku bývá náročný

„Konec roku je emočně náročné období, kdy se objevují témata pevnosti a fungování rodiny i ztráty blízkého člověka. Lidé si vzpomenou na své blízké, kteří zemřeli. Když přicházejí do ambulance, tak se vyplavuje to, co si nedovolili odžít třeba v období úmrtí člověka,“ uvedla na webu Fakultní nemocnice Brno vedoucí psycholožka Oddělení klinické psychologie FN Brno Hana Neudertová.

To, že v tomto období bývá bolest ze ztráty blízkého palčivější, je zkrátka smutným faktem, kterému se v procesu truchlení vyhneme jen těžko. Pochmurné počasí a kontrast s vánočním veselím mnohdy jen naoko spokojených „rodinek“ tento smutek bohužel umocňuje. Avšak už to, že chápeme, že na nás tlačí nejen smutek, ale trochu „uměle“ ho násobí i období roku, nás může ukonejšit a ujistit v tom, že po Novém roce bude zase o chlup lépe.

Jak podle hypnoterapeuta na smutek zabírá hypnóza? Podívejte se na video: