Adventní trhy letos nebudou: Jak o ně nepřijít a užít si je v teple domova?

Ať už máte k dispozici dům se zahradou, balkon, nebo pouze malý byt, je jasné, že stánky doma stavět nebudete. Neznamená to ale, že byste adventní atmosféru do svého domova nemohla dostat! Stačí se domluvit s přáteli, rozdělit si adventní víkendy a vrhnout se na přípravy. Protože je omezen i počet lidí, v němž se můžeme setkávat, sestavte si časový harmonogram, během kterého se u vás mají přátelé zastavit, aby se nesešli všichni pohromadě. A na následující týdny zase očekávejte pozvání od nich!

Na návštěvy svých přátel a blízkých se nezapomeňte náležitě připravit. Nazdobený stromeček není nutnost, ale adventní věnec se zapálenými svíčkami by chybět neměl, stejně tak jako vánoční světýlka a svíčky i mimo věnec. Pokud se rozhodnete v rámci atmosféry uspořádat advent na zahradě či balkóně, nezapomeňte světelnými řetězy ozdobit i zábradlí nebo keře. Pamatujte, že kouzelných světýlek není na Vánoce nikdy dost! Ve výzdobě by nemělo chybět také jmelí a vánoční hvězda, vánoční motivy se mohou promítnout i na prostírání, hrnečcích nebo ubrouscích.

Horké nápoje prostě k adventním trhům patří a čím víc venku přituhuje, tím větší udělají radost. Samozřejmostí by mělo být svařené červené víno, chcete-li experimentovat, můžete zkusit i méně tradiční bílé. Pokud toužíte nabídnout návštěvníkům větší množství nápojů, sáhněte po teplé medovině, ohřátém cideru, grogu či punči, nic nezkazíte ani vaječným likérem. Všechny tyto nápoje navíc dodají vašemu domovu vánoční vůni! Nezapomínejte ale ani na děti a nabídněte jim ohřátý mošt nebo pečený čaj či teplé kakao s marshmallows, které tolik milují.

Žaludek by neměl zůstat prázdný, obzvlášť pokud budete popíjet alkohol. K adventním trhům nezaměnitelně patří voňavé perníčky, nabízet můžete také jablečný štrúdl. Kdo by však neměl chuť na sladké, tomu můžete nabídnout klobásy z grilu, se kterými je také možné se na adventních trzích setkat. A jen tak na chuť se hodí také řádně osolené preclíky nebo pečené kaštany!

Čím se zabavit?

Krom toho, že se tímto způsobem budete moct setkat s přáteli, se kterými si jistě máte co říct, není od věci přichystat nějaký program. Jedním z bodů může být například tvorba vánočních ozdob, i kdyby to měly být jen klasické papírové řetězy nebo zdobení napečených perníčků. Můžete také sledovat adventní trhy on-line nebo si pustit film s vánoční tématikou. Nezapomeňte ani na hudbu, pokud nemáte v lásce klasické koledy, udělejte si mix moderních vánočních songů. A dopřeje-li to počasí, můžete si společně postavit sněhuláka!