Africký horoskop: Co o vás prozradí nejpřesnější astrologický průvodce?

Jedna z nejprimitivnějších forem astrologie, ta africká, vznikla ve starověkých civilizacích černého kontinentu, a přesto nebo možná právě díky tomu je považována za jednu z nejpřesnějších astrologických metod. Jaké jste podle ní znamení a co o vás říká?

Tajemství afrických symbolů Africká astrologie je založena na geomantii. To je zvláštní druh věšteckého umění, kdy se budoucnost hádá z uspořádání různých věcí – kostí, hlíny, kamenů či písku – které se hodily na rovný povrch. Africká astrologie používá symboly, které tvoří základ afrických tradic, jako je příroda, rodina, každodenní život. I africký horoskop má dvanáct znamení a jejich názvy souvisejí s tím, co bylo pro tehdejší obyvatele podstatné. Podle data narození patříte k jednomu z nich. Odhalte o sobě to, co nevíte. Tip na video: Zatmění Slunce a Měsíce v roce 2022

Baobab (4. ledna – 3. února) Lidé narození ve znamení respektovaného stromu baobabu jsou čestní, projevují ohleduplnost a jsou liberální. Podle africké astrologie jsou praktičtí a velmi schopní zejména v oblasti podnikání, což jim v kombinaci s faktem, že se vždy dokážou přizpůsobit okolnostem, zajišťuje úspěch ve většině jejich snažení. Ve srovnání s ostatními znameními afrického horoskopu jsou tito lidé pohodoví a neberou se příliš vážně, ale mají silný smysl pro individualitu. Šťastný den: čtvrtek Prvek: vzduch Příznivé měsíce: leden a květen Nejlepší smysl: čich Citlivé části těla: žlučník a játra

Bohatství jantaru a stříbra (4. února – 5. března) Lidé narození ve znamení bohatství jantaru a stříbra jsou emocionální, ze své podstaty nervózní, temperamentní a bystří. Nejsou však moc tolerantní k jiným názorům. Tito lidé silně prožívají nejen pozitivní, ale i negativní emoce. Vládnou většinou obdivuhodně pevnou vůlí, kterou projevují i tváří v tvář silným pokušením. Ve srovnání s jinými africkými symboly zvěrokruhu jsou přesvědčeni o svých vlastních názorech, perspektivách a znalostech týkajících se života. Vše odlišné je rozčiluje. Jsou požehnaní rychlým intelektem a dobrou intuicí, což dovedou uplatnit ve všech aspektech svého života. Šťastný den: středa Prvek: vzduch Příznivé měsíce: únor a červen Nejlepší smysl: zrak Citlivé části těla: nervový systém

Rodina (6. března – 4. dubna) Lidé narození v africkém astrologickém znamení „rodina" jsou soucitní, laskaví, přijímající a dobří zprostředkovatelé. Rozdali by se pro všechny. Jsou nenároční a nevykazují žádné známky sobectví ve srovnání s jinými znameními. Jsou spíše obětaví, jejich představa úspěšného života spočívá ve sdílení všeho, co mají, se svými blízkými. Pro svou vrozenou moudrost a zaměření na dobro jsou často využíváni jako poradci. Před koncem svého života by měli dosáhnout alespoň jednoho pozoruhodného činu, který může být součástí jejich profese nebo každodenního života. Někdy jsou samotářští a měli by se zbavit pocitů, které jim brání dělat věci, které chtějí. Šťastný den: úterý Element: země Příznivé měsíce: březen a červenec Nejlepší smysl: čich Citlivé části těla: plíce

Malé služby pro sousedy (5. dubna – 4. května) Lidé narození v tomto znamení jsou přátelští, spolehliví, kreativní, zábavní, milující, projevují jednotu, ale nezřídka prokrastinují. Na druhou stranu toto znamení je považované za nejpřínosnější v africkém horoskopu, protože ti, kteří se v něm narodili, vždy vědí, co mají dělat a jak to mají dělat. Lidé tohoto afrického slunečního znamení snadno navazují nová přátelství a díky tomu lidé dobře poznají jejich skutečnou povahu. Dobře zvládají krizové situace, což jim dodává spolehlivost, kreativitu a sílu. Když však dojde na těžká a kritická rozhodnutí, mohou být zmatení a pokoušejí se rozhodnutí odložit, dokud to nebude nezbytně nutné. Vztahy a přátelství jsou v jejich životě hojné, ale ne všechny jsou opravdové a trvalé. Je dobré, aby pochopili, které vztahy jsou falešné, a neplýtvali pak zbytečně svými emocemi. Zarezervujte si je pro své opravdové přátele, to vám zajistí šťastné a trvalé pouto. Šťastný den: sobota Element: země Příznivé měsíce: duben a srpen Nejlepší smysl: sluch Citlivé části těla: mícha

Tržnice (5. května – 4. června) Lidé narození v tomto slunečním znamení jsou optimističtí, rádi pomáhají, ale občas mají sklony k dramatičnosti. Budou si užívat klidu a harmonie, ale také čelit nebezpečí a krutosti. Dávejte pozor, abyste neplýtvali energií na vztahy, které nemohou růst a nemají budoucnost. Jako dramatik dokážete zveličovat negativní situace a uchovávat v sobě nereálné obavy, ale nikdy nezůstáváte dlouho v depresi. Jste typem člověka, který rychle reaguje, což někdy vede k tomu, že ne vždy se rozhodnete správně. Šťastný den: neděle Element: oheň Příznivé měsíce: květen a září Nejlepší smysl: hmat Citlivé části těla: krk a žíly

Předek (5. června – 4. července) Lidé narození ve znamení předků vykazují férovost, silné přesvědčení, vůdčí schopnosti a vnímavost. Pyšní se pevným základem, ze kterého čerpají sílu a ušlechtilost, mají šanci v životě uspět a být mocní. Předek hraje roli vůdce, guvernéra nebo mentora ve svých komunitách, vede a řídí svůj „kmen". Jejich sebestřednost spojená s touhou zapůsobit na ostatní je však někdy vrhá do tmy. Někdy ignorují potřeby ostatních a upřednostňují své. Díky dobré vnímavosti a sebeuvědomění rychle rozpoznají své nedostatky a přesměrují se na správnou cestu. Pokud dokážou být občas lehkovážní, a ne zcela zahledění do sebe, jejich sny se uskuteční. Šťastný den: pondělí Element: voda Příznivé měsíce: červen a říjen Nejlepší smysl: chuť Citlivé části těla: hlava

Soudce (5. července – 4. srpna) Soudci jsou realistické, uzemněné, charismatické, inovativní, laskavé a duchovní osoby. Mají schopnost rychle se rozhodovat. Soudce podle africké astrologie inspiruje a uchvacuje lidi ze všech společenských vrstev svou charismatickou osobností. Lidé v tomto znamení jsou empatičtí vůči ostatním, pomáhají jim zbavit se pochybností a problémů. Tím, že respektují práva a názory jiných lidí, jsou populární a přitahují ostatní jako magnet. Nemají žádné falešné představy o životě a o sobě samých. Jsou realisté a dobře chápou své silné a slabé stránky, což jim umožňuje co nejlépe využít vlastní kvality ke změnám. Rychle přijímají jakákoli rozhodnutí, a to i když jsou pod tlakem. Hodí se pro vedoucí pozice. Navíc mají hlubokou duši. Šťastný den: úterý Element: oheň Příznivé měsíce: červenec a listopad Nejlepší smysl: hmat Citlivé části těla: ledviny

Ořech kola (5. srpna – 3. září) Lidé narození v tomto znamení bývají někdy labilní, ale jsou také energičtí, odvážní a smyslní. Jakmile překonají neklid, stávají se z nich moudří jedinci. Lidé patřící do tohoto afrického znamení zvěrokruhu jsou svobodomyslní a hledají způsoby, jak učinit život napínavějším a méně konvenčním. Kvůli své dobrodružné a energické povaze bývají často protivní na ty, kteří jsou méně odvážní. Přitahují je mocná znamení, která se ničeho nebojí. Mají vyvinuté smysly a vědí, jak se bavit. To se projevuje i v sexuálním napětí, kterého jsou plní. Jejich sexualita je však vyvážená sklonem k jasnozřivosti a touhou po moudrosti a poznání. S věkem se obnovuje rovnováha narušená hloupostmi, které prováděli jako mladí. Šťastný den: středa Element: země Příznivé měsíce: srpen a prosinec Nejlepší smysl: chuť Citlivé části těla: pohlavní orgány

Cestovatel (4. září – 3. října) Lidé narození v tomto africkém znamení mají složitou povahu a bývají často nepochopeni. Jsou to citlivé a toulavé duše. Cestovatelé jsou jedním z afrických znamení, pro které je těžké věřit své intuici, ale pokud dokážou věřit sami sobě, můžou se těšit na hmatatelná potěšení i vnitřní obohacení. Cestovatelé jsou složité bytosti, svou přehnanou citlivost na sobě sami nesnášejí. To však může být pro tyto poutnické duše pozitivní, protože citlivost jim může způsobit nejen smutek, ale také dát naději v lepší zítřky. Šťastný den: čtvrtek Prvek: vzduch Příznivé měsíce: leden a září Nejlepší smysl: zrak Citlivé části těla: chodidla a klouby

Vzdálenost (4. října – 3. listopadu) Lidé patřící k tomuto symbolu afrického zvěrokruhu se rodí s vnitřní silou. Řídí se svými instinkty, jsou kreativní a spontánní, ale také netrpěliví a náchylní k úzkosti. Netrpělivost a fobie z angažovanosti způsobuje, že lidé narození v tomto znamení žijí výstředním a spontánním životním stylem, řízeným čistě instinktem. Jejich vnitřní síla však zajišťuje, že jakmile se rozhodnou k něčemu zavázat, dokážou se obrnit trpělivostí a svoje sliby dodrží. Jejich netrpělivá povaha může zastínit přirozenou kreativitu, která vychází zevnitř. Pokud dokážou ovládat svou úzkostnou povahu, dosáhnou v životě velkých věcí. Právě v tomto znamení se rodí často spisovatelé, básníci, snílci a revolucionáři. Šťastný den: pátek Element: voda Příznivé měsíce: únor a říjen Nejlepší smysl: sluch Citlivé části těla: srdce

Dítě světa (4. listopadu – 3. prosince) Jedinci patřící k tomuto znamení zvěrokruhu jsou velkorysí, jemní a silní; tato povaha působí jako magnet na ostatní. Jsou to pohodoví a laskaví lidé, kteří přitahují dobré příležitosti, jež jim v životě přinášejí štěstí. Je však třeba potlačit jejich nespoutanou pýchu, která by naopak mohla přivábit neštěstí. Vyzařují pozitivní energii, díky čemuž jsou oblíbení ve společenských kruzích a jsou ceněni jako dobří přátelé. Nepropadají snadno depresi a vědí, jak si důkladně užívat v rámci pohodlného a klidného života. Šťastný den: sobota Element: oheň Příznivé měsíce: březen a listopad Nejlepší smysl: chuť Citlivé části těla: orgány s vnitřní sekrecí