AGÁTA (41): Doktor mi určil špatnou diagnózu, dvakrát se mi změnil život

Když vám doktor řekne diagnózu, která je podle něj neměnná, většinou vás nenapadne, že by se mohl mýlit. Ani Agátě tato myšlenka nešla do hlavy, časem ale zjistila opak. Jak to zamávalo s jejím životem?