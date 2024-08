Alain Delon: Legendární herec a jeho vášnivé vztahy. Kdo byly ženy, jež ho okouzlily, a které z nich si vzal?

Mladá rakouská herečka Romy podlehla jeho kouzlu v roce 1958 při natáčení filmu Christine. Ona byla hvězdou, on byl neznámý nováček. O rok později se zasnoubili, ale svatba se nekonala. Téměř šest let tvořili pár, ale Alain Romy neustále podváděl. Patřili k nejkrásnějším párům mezi filmovými herci, jejich vztah označovali za milostný příběh století. Happyend se ale nekonal, velká láska skončila zradou. Alain Romy opustil kvůli jiné. Nechal jí doma jen kytici růží a lístek na rozloučenou.

Nico Paffgen

Nico byla zpěvačka a herečka, textařka, skladatelka a modelka. V 60. letech se proslavila díky Warhol Superstar. Zahrála si v několika filmech včetně La Dolce Vita Federica Felliniho. Porodila mu syna (Christian Aaron Boulogne), ale Delon po celý svůj život popíral otcovství. Když ovšem uviděla v novinách fotku malého Christiana Delonova matka Edith Boulogne, hned věděla, že je to její vnuk; jako by totiž jejímu synovi z oka vypadl. Protože Nico bojovala s drogovou závislostí, Ariho, jak se chlapci říkalo, se Edith s manželem ujala – právě její příjmení Ari nosil. Později jí dal Alain Delon nůž na krk – buď on, nebo Ari. Jeho matka si vybrala vnuka. I on se, stejně jako Nico, potýkal s drogami a neměl příliš šťastný život. Zemřel v květnu 2023 v pouhých 60 letech.