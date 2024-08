Zemřel Alain Delon: Ikona evropského filmu odešla ve věku 88 let

Alain Delon byl známý svým působením v temných thrillerech, film-noire a dramatech, kde ztvárňoval charismatické, ale často komplikované postavy na hraně zákona . Jeho pronikavý pohled a nepopiratelná elegance z něj udělaly jednu z největších filmových ikon 60. a 70. let. Přestože byl často vnímán jako samotář s drsnou vnější stránkou, jeho herecký talent a přitažlivost na plátně zanechaly nezapomenutelnou stopu v dějinách kinematografie.

Ve věku 88 let dnes zemřel legendární francouzský herec Alain Delon. Odešel ve svém domě v Douchy, obklopen svými dětmi – Alainem Fabienem, Anouchkou a Anthonym – a svou rodinou. Delon, který byl ikonou evropského filmu a jedním z nejcharismatičtějších herců své generace, dříve vyjádřil svůj postoj ke světu, ve kterém žil: „Tento svět opustím bez lítosti. Život už mi nic nepřináší. Už jsem všechno poznal a viděl. Především ale nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení.“

Milostné pletky

Delonova filmová kariéra začala slibně a jeho uhrančivý vzhled si brzy získal pozornost nejen v Evropě, ale i v Hollywoodu. Přesto zůstal věrný Francii, kde vytvořil své nejslavnější role. Delonovým prvním filmem byl snímek Když se do něčeho plete žena, což symbolicky odráží jeho reálný život, kde ženy hrály klíčovou roli. Jeho první velkou láskou byla herečka Romy Schneider, s níž se zasnoubil na konci 50. let. I přesto měl v té době románek s německou zpěvačkou a herečkou Nico. Romy zálety svého nastávajícího neunesla, a dokonce se pokusila o sebevraždu.

S Nico měl syna Christiana Aarona, známého jako Ari. Delon se však od něj distancoval a nikdy ho neuznal za svého, ačkoliv ho z velké části vychovávali právě jeho rodiče. Poprvé se Delon oženil v roce 1964 s francouzskou herečkou Nathalií Barthélémy, se kterou měl syna Anthonyho, ale manželství skončilo rozvodem po pěti letech. Jeho milostný život byl bouřlivý a jeho náručí prošlo mnoho žen včetně herečky Mireille Darc, s níž žil 15 let, až do roku 1984. O tři roky později, při natáčení videoklipu ke svému songu Comme au Cinéma, podlehl kouzlu modelky, o třicet let mladší Rosalie van Breemen, s níž se oženil. Spolu měli dceru Anouchku a syna Alaina Fabiena. Pár se rozešel v roce 2002.