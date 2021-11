Alec Baldwin: Sedminásobný táta a pohodář se stal zabijákem mimo filmové plátno

Muž na ženění

Narodil se v roce 1958 v New Yorku a stejně jako on i jeho tři bratři podlehli kouzlu stříbrného plátna. Alec byl ale v Hollywoodu vidět nejvíc. Začínal v televizních seriálech a jeho šarmu si brzo všimli nejen diváci, ale především producenti. Měl velkou výhodu – hodil se jak do komediálně laděných filmů, tak i do těch akčních, takže ho obdivovaly nejen ženy, ale i jejich protějšky. Za zmínku stojí filmy Beetlejuice, Podnikavá dívka, Hon na Ponorku, Nějak se to komplikuje nebo Muž na ženění a spousta dalších.

