Alena a její manžel mají jinou představu o tom, jak by to mělo v jejich domácnosti fungovat. Každý z nich má zcela odlišný pohled na základní věci ve vztahu. Tyto dohady se v poslední době vyostřují. Alena se bojí, že to povede k rozvodu.

S manželem jsme svoji skoro pět let. Než jsme se vzali, tak jsme spolu více než tři roky chodili. Máme spolu syna, kterému jsou čtyři roky a rádi bychom měli ještě jedno dítě.

Přesto mi přijde, že jsme si doteď nebyli schopni vyjasnit základní věci ve vztahu. Ne, že bychom se o to nepokusili, ale každý z nás to zkrátka vidí jinak. Ze začátku jsme tyto neshody spíš přehlíželi a teď se nám to vrací.

Role v domácnosti

Martin pochází z úplné rodiny, jeho rodiče jsou spolu téměř pětatřicet let. Martinův táta podnikal, vždy vydělával hodně peněz, a jeho manželka tak nemusela chodit do práce. Starala se o domácnost, každý den vařila, pekla, uklízela, prala, žehlila…

Úplně rezignovala na svoji práci a kariéru, soustředila se jen na to, aby vytvářela perfektní podmínky pro svého muže a syna. Martinova představa o tom, jaká by měla být role ženy v domácnosti, logicky odpovídá tomu, v čem vyrostl. Žena by podle něj měla dělat doma v podstatě všechno a muž by se měl soustředit na vydělávání peněz.

Já tuhle představu nesdílím. Věřím tomu, že i žena má právo rozvíjet svoji kariéru. Jsem přesvědčená o tom, že se to dá skloubit s rodinným životem. Samozřejmě za předpokladu, že jí s chodem domácnosti pomůže i její muž.

S manželem spolu nejsme týden – to, že se na základní věci ve vztahu díváme každý jinak, jsme zjistili poměrně rychle. Na začátku jsme si z toho dělali legraci, když jste čerstvě zamilovaní, tak leccos odpustíte a uděláte něco navíc. S přibývajícím časem jsme se ale začali víc a víc hádat kvůli tomu, že není uvařeno, vyžehleno, kdo vynese odpadky a tak dále.

Důležité věci ve vztahu

Dokud jsem byla se synem na mateřské, tak jsem se o chod domácnosti byla schopná postarat. Přišlo mi to automatické, v tu chvíli jsem nechodila do práce a měla jsem na to víc času než Martin.

Poté, co jsem začala opět pracovat, to ale nemohu všechno stíhat. Očekávala bych, že mi manžel s chodem domácnosti pomůže nebo sleví ze svých nároků. To se ale nestalo.

Často se kvůli tomu hádáme a nemůžeme najít to správné řešení. Martin chce, abych skončila v práci, případně si našla jen poloviční úvazek. Tím bych ale úplně rezignovala na svoji kariéru, což nechci.

Já zase navrhuji, že by mohl pravidelně pomáhat s úklidem a vařením, jenže to evidentně není akceptovatelné pro něj. Ani jeden z nás není ochotný ustoupit a vše se vyostřuje. Bojím se, že na tom naše manželství ztroskotá. Nevím, co dělat, jak zachránit náš vztah.